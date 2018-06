Facebook? V tomhle jsem trubka, směje se Helena Vondráčková

Co vy a sociálně sítě typu Facebook?

(bouřlivý smích) Nebudu radši nic říkat. Snad jen, že mám tablet, někde jsem začít musela. Už několik let si říkám, že se mě na tohle nikdo nesmí zeptat. Připadám si jak trubka.

Helena Vondráčková. Fotograf: LENKA HATAŠOVÁ / Make-up a vlasy: ZDENĚK FENCL / Styling: MARTIN GRUNTORÁD / Oblečení: J. Klett, 5. Avenue, Onavi, Dům módy, Dyrberg / Kern, Swarowski. Fotografováno v hotelu Augustine.

Takže vlastní účet na sociálních sítích nemáte?

Nemám a abych řekla pravdu, konkrétně Facebook bych ani nechtěla. Má ho Martin, který spoustu věcí v tomto směru vyřídí. Ale teď vážně. Já to beru jako hrozný žrout času. Vezměte si, že ráno vstanu, zacvičím si, v zátylku angličtina a po celou tu dobu je Martin u počítače a všechno probírá. Já mezitím stačím udělat snídani, zatímco on jde teprve do koupelny. Kdybych seděla u počítače tak dlouho jako on, hořel by dům i zahrada.

Myslel jsem si, že vám s úklidem někdo pomáhá.

Paní na úklid samozřejmě mám, ale stejně jsou věci, které musím udělat sama. A navíc doma to máme tak, že já dělám ty umělecké věci, Martin ty organizační. Teď navíc hraju tenis a koketuju i s golfem. Kde bych na to všechno našla čas, kdybych ještě seděla u počítače?

Ptám se na to i proto, že prodávat desky nestačí. Hudba se kupuje i na internetu…

Toho jsem si samozřejmě vědoma. I já se samozřejmě snažím hledat cesty, jak o všem fanoušky informovat, a dávno to není jen o prodeji desek. Navíc chápu, že je mnoho lidí, kteří ani nemají peníze na to, aby si CD koupili. Ta doba se už nějak vykrystalizovala, tudíž je potřeba využít každé možnosti, jak dát o sobě vědět. Dnes tedy především prostřednictvím internetu, potažmo prostřednictvím obchodu s hudbou právě na internetu.



Před několika dny vyšel abecední žebříček zpěvaček nominovaných v anketě Český slavík. Vaše jméno v něm chybí. Stále vás Slavík nechává chladnou?

Ano, nechává, protože tuto anketu nepovažuji za měřítko popularity. Samozřejmě, že Slavík měl krásná období, a to neříkám jen proto, že jsem se v něm objevovala na předních příčkách, ale už dávno není zárukou kvality. A v posledních letech jsem o tom naprosto přesvědčená, neboť se jistými tahy, o kterých vím, naprosto zdevalvovala. Tato anketa je ovlivnitelná, dnes se neobávám to říct. Je to škoda. Už když vidím billboardy, které na anketu poutají, už to v podstatě ovlivňuje názor lidí. A takový výsledek nemůže být regulérní.

Nebýt popularity, jistě by nebylo ani vaše nové dvojalbum Helena Vondráčková On Broadway. Jak jste vůbec tohle DVD koncipovala?

Musím začít takříkajíc od píky. Před dvěma lety proběhl krásný koncert ve Státní opeře, ke kterému jsem byla oslovena. Když přišla řeč na velký symfoňák, říkala jsem si, že je to odvážné, ale proč ne. Dramaturgii jsem tehdy stavěla sama. Čerpala jsem tehdy z materiálů, s nimiž jsem sama vystupovala, tedy z muzikálů i světové produkce a samozřejmě i z filmů a představení, která jsem sama viděla ve světě, nebo je jednoduše milovala. A protože jsem na to nechtěla být sama, přizvala jsem spoustu milých hostů, jako jsou Bára Basiková, Miro Dvorský, Jirka Korn a 4TET, Petr Kolář, Marian Vojtko nebo Vladimír Boldt. Jsou to skuteční velikáni. Zvlášť jsem si jako žena rozuměla s Bárou Basikovou, kterou si velmi považuji. Není to jen kvalitní zpěvačka, ale i člověk.



Rozumíte si hodně?

Velmi. Kdysi mi řekla jednu památnou větu, která je všeříkající. Prý jsem byla její plyšový medvídek. Dneska se karty obrátily a tím plyšovým medvídkem je pro mě ona.