Helena Vondráčková miluje slunce, tenis a moře

"Bydleli jsme v nádherném hotelu, jehož součástí bylo i vynikající fitnes centrum.Těšila jsem se na moře, ale to mne bohužel zklamalo, protože bylo velmi špinavé. Bylo to prostě špatně vybrané místno, protože v jiných místech je dokonalé koupání. Když jsme Thajsko navštívili s Amfórou, tak jsme měli u hotelu úplně průzračné moře s nádhernou modrou vodou," řekla Helena Vondráčková.

Zpěvačka je známá jako vynikající kuchařka a proto byla zvědavá na místní speciality. Asijská kuchyně ji prý doslova ohromila. Na pestré menu Helena Vondráčková dodnes s chutí vzpomíná. "Musím říct, že thajská kuchyně je naprostá senzace. Ochutnala jsem tam opravdu vynikajicí jídla. Ani jednou jsem na talíř nedostala pokrm, který by mi nechutnal.

Další věcí, která mě naprosto ohromila, byly thajské masáže. Na tělo působí doslova blahodárně. Pokud je člověk jen trochu unaven, tak téměř na každém rohu najde masážní salón. Řeknete co vás bolí, zda záda, nohy, ruce, a po krátké proceduře odcházíte v dokonalé formě," usmála se Vondráčková.

Na letošní léto má zpěvačka nabitý program. Na několik dní odjede v červenci za svým tatínkem do Slatiňan, část prázdnin stráví ve svém domě v Řitce a bude se věnovat pracem na zahrádce. V srpnu pak vyrazí na tenisové soustředění do Řecka a začátkem září odjede do Moskvy.