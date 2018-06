Manžel mi do zpěvu mluvit nesmí, říká Helena Vondráčková

„Vzhledem k tomu, že tohle všechno šlo přes manžela, který to spískal, tak si nemůže stěžovat, že nemáme volné léto. Začal ale vařit. Co vám mám povídat, změnil se mi úplně chlap!“ prohlásila Vondráčková, která kvůli roli v muzikálu Romeo a Julie denně cvičí i taneční choreografie.

„Tančím celý život. Vždycky mě to bavilo a teď mě to baví znovu. Tanec i sport mají něco do sebe. Samozřejmě tím sportem si udržuji kondičku. Vždycky jsem také plavala, jezdím na lyže, jako malá holka jsem se věnovala krasobruslení. Umění a zpěv je zase něco jiného, ale potřebujete k tomu tu kondici, abyste mohla vystoupit v muzikálu, protože mnohdy je to opravdu náročné jak pěvecky, tak tanečně,“ řekla Vondráčková.

S manželem, který býval brankářem a pořád se fotbalu věnuje, často hrají tenis. „Dřív jsem vyhrávala já. Ale protože má jako brankář úžasný postřeh, mám s tím co dělat. Mám honičku,“ prozradila.

V oblasti sportu si vzájemně radí a podporují se. Do zpívání ale Martin Michal fušovat nesmí. „Do umění si mluvit nenechám. On měl i na vojně prý zpěv zakázaný. Do tohoto rajonu on nesmí strčit ani nos,“ prohlásila se smíchem Vondráčková.

Stejně jako se zpěvem to má Martin Michal i s tancem. Manželé spolu netančili už 12 let. „Naposledy se mnou tancoval waltz na naší svatbě, když jsem se brali. Od té doby ho na parket nemůžu dostat. Docela mu to šlo. Byla jsem překvapená, protože jsem si myslela, že je dřevěný. Ale spíš je jen líný,“ dodala.

Manžel zpěvačky má nyní ale jiné starosti. Kvůli nezaplacené pokutě za výstavbu přístřešku k domu jim exekutor zaplomboval majetek.

„Dlužník má dluh z nezaplacené pokuty 10 tisíc korun. Exekutor dá plombu na majetek ve výši cirka 45 milionů, podle ministerstva spravedlnosti je vše v pořádku, protože plomba na majetku není zabavením majetku, ale jen úkonem exekutora. Sakra, kde to dnes žijeme,“ napsal Martin Michal na Facebooku s tím, že po exekutorovi budou vymáhat vzniklou škodu.