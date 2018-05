Soud není moje hobby, říká zpěvačka Helena Vondráčková

„Soud není moje hobby. Neuvěřitelně mě to stresovalo a zanechalo na mě drobné následky. Ale pokud nejde vysvětlit rádoby novinářům, protože inteligentní novinář pochopí, že se má chovat korektně, nebyla jiná cesta než se bránit. A když vám dění, které se kolem nás jistou dobu točilo, začne ubližovat v profesi, tak to jsme nemohli nechat bez povšimnutí,“ prohlásila Vondráčková.

Podle zlých jazyků život a kariéru zpěvačky posledních 10 let řídí její manžel a manažer Martin Michal, kterého si vzala v roce 2003. Vondráčková to ale odmítá. „Ne, neřídí. Mě nikdy nikdo neřídil a ani řídit nebude, protože jsem dospělá holka. Samozřejmě je mým dobrým rádcem. Všechno, co kolem nás proběhlo, tak prostě mělo být, protože teď sklízíme ovoce,“ řekla.

Na Impulsu také zavzpomínala na loňské předávání medaile za zásluhy od prezidenta Miloše Zemana. „Byla jsem velmi potěšená, že mě Hrad vybral mezi lidi, kteří něco dokázali a dělali pár let lidem radost. Když je člověk oceněn za celoživotní dílo, tak to vám prostě musí udělat radost,“ dodala s tím, že občas vzpomíná i na rok 1982, kdy dostala ocenění zasloužilá umělkyně.

„Samozřejmě. Všechna tato ocenění mám ve speciální místnosti, které říkám Síň slávy. Už tam není co pověsit, protože tam jsou zlaté, stříbrné desky, medaile a tenisové medaile.“

Vondráčková říká, že ve své kariéře měla několik zlomových okamžiků. Tím hlavním ale byl hit Dlouhá noc v roce 2000, který jí napsal Michal David a s nímž zabodovala i u mladého publika. I kdyby si podle svých slov mohla dovolit ukončit kariéru ze dne na den, není to na pořadu dne. „Mohla bych, ale neudělám to. Pořád mě baví koncertovat,“ dodala.