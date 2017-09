Manžel Vondráčkové chce kvůli zrušenému koncertu omluvu i po Kalouskovi

„Radim Masný měl podle smlouvy uzavřené s naší agenturou letos v únoru nejpozději deset dnů před koncertem, naplánovaným na pátek 15. září, zaplatit plnou cenu za umělecký výkon. To ale neudělal, proto jsme od smlouvy odstoupili a částku nyní vymáháme. Nápis ‚Koncert zrušen pro nezájem‘, který následně pan Masný nechal nalepit na billboardy a plakáty v Opavě a v okolí, se tak nezakládá na pravdě,“ stojí v prohlášení agentury.

„Pokud si někdo objedná koncert v únoru s termínem v září a reklamu začne dělat až v době prázdnin, tedy v červenci, nemůže se divit, že se o koncertu dozví málo lidí. Je to ukázka naprostého amatérismu. Řešit deset dní před koncertem situaci tím, že začnu vyhrožovat, že mám dobré právníky a opatřit reklamní plochy nápisem Koncert zrušen pro nezájem, je již jen ukázkou ubohosti,“ řekl Martin Michal.

Fotografii billboardů s tváří zpěvačky komentovali na sociálních sítích také politici Miroslav Kalousek nebo Dominik Feri. „Opírají se o lživou informaci, a budeme proto požadovat odškodnění,“ dodal Michal s tím, že agentura po politicích chce i omluvu.

„Především nevím, proč tomu říká koncert. Na koncertě jsem byl například včera v Rudolfinu. Tahle trapná show není koncert, ale estráda,“ okomentoval Miroslav Kalousek na Twitteru příspěvek s bilboardem.



Naštvali i Absolonovou

Oba politici rozzlobili také zpěvačku Moniku Absolonovou (40), které se jejich „vtípky“ na adresu Heleny Vondráčkové nelíbí. „Tak jsem si přečetla několik článků o tom, jak Miroslav Kalousek a Dominik Feri okomentovali zrušení koncertů Heleny Vondráčkové. Buď se mi to zdá, a nebo mají naši politici super starosti a navíc naprosto postrádají gentlemanství?!“ napsala zpěvačka na Facebooku.

Helena Vondráčková je podle ní vynikající zpěvačka, která zpívá desítky let a dokonce se prosadila i v zahraničí. „Navíc je to dáma. A mě výroky zmíněných pánů fakt uráží. Myslím, že takové fórky patří možná tak na základní školu. Tohle má být opravdu politická elita nebo se mi to jen zdá? Estrádu, bohužel bez jakéhokoliv náznaku uměleckého výkonu, podle mě pan Kalousek a další denně předvádí v parlamentu,“ dodala Absolonová.