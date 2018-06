Vondráčková o Kubišové: Vztah s Martou je na bodě mrazu hlavně kvůli ní

Vztahy mezi oběma zpěvačkami se nenarovnaly ani sedm let od konfliktu. Neshody v roce 2010 vyvrcholily soudní pří ohledně zrušeného koncertního turné skupiny Golden Kids. „Je mi to velmi líto, ale je to taková prekérní situace na bodu mrazu. Já jsem dost dobře nepochopila ten její náhlý razantní odvrat od toho, co jsme si všichni tři řekli a slíbili,“ řekla Vondráčková s tím, že je to pro ni velkým zklamáním.

„Měla jsem snahu se s ní sejít, hned jak se to stalo, protože já jsem byla úplně v šoku. Jenomže Marta nebyla nějak ochotná se se mnou o tom vůbec bavit, ani se sejít. Potom nebyla jiná šance, než to řešit u soudu. Ale já jsem nebyla člověk, který se s ní soudil přímo. To agentura, které vznikla škoda,“ prohlásila.



Ústavní soud nakonec v roce 2015 rozhodl, že Kubišová nemusí zaplatit agentuře zastupující Vondráčkovou 1,38 milionu korun za zrušené turné. Stížnost agentury, jejímž jednatelem je Vondráčkové manžel Martin Michal, soud odmítl jako zjevně neopodstatněnou (psali jsme zde).

Turné Golden Kids se mělo uskutečnit v roce 2008 ke 40. výročí tria, ve kterém kromě Vondráčkové a Kubišové působil ještě Václav Neckář. Umělci se nakonec nedohodli na podmínkách. Podle Kubišové byla příprava chaotická.

Odpovědnost za zrušení turné Kubišová odmítala. Spor zpěvaček vyvolal značný mediální zájem poté, co se na stranu Kubišové postavila řada osobností kulturního i veřejného života.

Helena Vondráčková se zmínila i o neshodách s režisérem Fero Feničem. Ten o ní před časem natočil jeden z televizních dílů GENu. Později se od něj distancoval s tím, že ho zpěvačka lidsky zklamala, právě kvůli sporu s Martou Kubišovou. Vondráčková přiznala, že se to dalo očekávat. „Ani mě to nepřekvapuje, protože jak jsem se dozvěděla, právě on byl iniciátorem petice proti mě,“ vysvětlila. Brzy vznikla podobná petice na podporu Heleny Vondráčkové.



Zpěvačka, která letos oslaví 70. narozeniny, na Impulsu prozradila, že je v jednom kole. Kromě oslavy má diář má zaplněný koncerty. „Čeká mě turné s Alexandrovci na Slovensku a hlavně čtyři stěžejní jubilejní koncerty,“ dodala Vondráčková s tím, že na nich vystoupí také Jitka Zelenková nebo Leona Machálková.