Helena Vondráčková chce změnit svého manžela!

Slavnostního křtu se ujala popová zpěvačka Helena Vondráčková, která diety nikdy příliš neřešila. „Samozřejmě jsem se nikdy nepřejídala, ale jsem celý život v pohybu, takže s postavou problémy nemám. Ale Martin by mohl malinko zhubnout,“ neodpustila si Helena poznámku na adresu svého manžela Martina Michala.

Ten se hned bránil. „Proto jsem tady, knížku si přečtu a doufám, že mi pomůže a Helča už tak nebude muset říkat, že se pořád cpu,“ usmíval se Michal, který svoji chuť k jídlu snaží kompenzovat sportem.

Jiří Paroubek: Pro mě už to není

Ne každé odhodlání zhubnout se setká s viditelnými výsledky. Ani na autorovi knihy zásadní posun příliš vidět nebyl, ale podobný pokus má za sebou i Jiří Paroubek. „Když jste v čele vlády a hodně na očích, máte větší snahu dobře vypadat. Nějaké to kilo šlo dolu, ale nebylo to nic zásadního,“ řekl bývalý premiér, kterého bedlivě poslouchala jeho manželka Zuzana.

Jiří Paroubek si však sportovních výsledků velmi považuje. „Sportovní úspěchy, kterých v nejrůznějších oblastech dosahují čeští sportovci poslední dobou stále více, jsou významnou motivací, ale spíše pro ty mladé. Já si jich vážím, ale pro mě už to není,“ přiblížil Paroubek svůj vztah ke sportu.

Jiří Pomeje: Dá se to zvládnout

Mezi úspěšně a na první pohled zásadně hubnoucí patří bez pochyby Jiří Pomeje. Od rozchodu s Michaelou Kuklovou shodil téměř třicet kilo. „V mém případě to bylo až příliš extrémní, taky jsem byl celý den jen na jablkách,“ vzpomínal Pomeje na né úplně nejpříjemnější etapu života. Teď je však spokojený a dává to všem najevo. Na večírek dorazil s přítelkyní Denisou a velice pěkně se k sobě měli…