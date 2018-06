Helena Vondráčková a Václav Neckář žalují Blesk

V článku zveřejněném na titulní straně deníku spekulují redaktoři Veronika Hartová a Miroslav Graclík o tom, proč zpěvačka nepřijela tři dny předtím do Říčan na recitál svého kolegy z populárního tria Golden Kids. Václav Neckář totiž ten den slavil devětapadesáté narozeniny.



Pětapadesátiletá Helena Vondráčková považuje článek za nešťastnou kostrukci a cítí se být poškozena. "Naše vztahy jsou přátelské a ničím nenarušené," je si jista zpěvačka a Václav Neckář s ní souhlasí. Proto se i on připojuje k trestnímu oznámení, ačkoliv přímo on sám publikovaným materiálem poškozen nebyl.