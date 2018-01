O ženu u plotny jsem nikdy nestál, říká manžel Heleny Třeštíkové Michael

Vaše manželství trvá už krásných 43 let, jak byste ho po takovém dlouhém čase zhodnotili?

Michael: Já myslím, že to manželství je moc povedené, a moje celková životní spokojenost vychází právě z toho, že jsem se kdysi uměl tak dobře oženit.

Helena: Měli jsme oba štěstí, že jsme vzájemně narazili na partnera, který vyrůstal v podobném rodinném modelu - tedy rodiče měli funkční manželský vztah, matky nebyly v domácnosti, jak tenkrát bylo zvykem, ale byly také aktivní ve svých profesích a otcové to samozřejmě respektovali.

Model „muž má nosit výplatu a žena stát u plotny“ tedy nepřicházel v úvahu.

Michael: To rozhodně ne, o ženu u plotny jsem nikdy nestál. Helenka mě vždycky zajímala a i teď zajímá mnohem víc jako režisérka a intelektuální partnerka něž jako hospodyně. Ostatně, nevzal jsem si ji proto, abych měl doma uklizeno a vypráno, ale protože jsem s radostí sledoval, co dělá a jak se vyvíjí. A to mě nepřešlo, pořád to s radostí sleduju.

Heleno, měla jsi někdy špatné svědomí z toho, že tou ženou v domácnosti nejsi, když už ne kvůli Michaelovi, který to nevyžaduje, tak kvůli dětem?

Helena: Občas mě to samozřejmě napadlo, ale my jsme k oběma dětem měli paní na hlídání, přestože to před těmi třiceti lety nebylo úplně běžné, a to nám dost pomohlo. Pak jsem taky měla pravidlo nepracovat během léta, to jsem se výhradně věnovala rodině. Myslím, že jsem tu domácnost jakžtakž zvládala i při tom pracovním nasazení.

Michael: Jakžtakž zvládala, teď do toho musím vstoupit, Helenka to zvládala výborně! Já opravdu nemám pocit, že by něco zanedbávala, že by děti nebo náš vztah trpěl její kariérou, ona při své energičnosti a nasazení zvládala úplně všechno.

Helena: No, všechno...

Michael: Ano, všechno.

Máte dojem, že jste se během manželství nějak vzájemně povahově ovlivnili?

Michael: My jsme se brali v době, kdy Helenka dokončovala školu, já jsem už sice byl po škole a po vojně, ale ještě jsme si dodělával postgraduál a oba jsme bydleli u rodičů, do dospělosti jsme tedy vstupovali společně a společně jsme se v ní taky formovali. Byl to takový souběžný růst a vývoj, kterým jsme předešli řadě konfliktů, protože názory na spoustu věcí jsme si dělali už jako pár, synchronizovaně.

Helena: To řekl Michal přesně, vzájemně jsme se formovali.

Michael: Všechny ty věci jako hospodaření, nakládání s penězi a především péči o děti, to jsme se učili až spolu, ani jeden z nás s tím neměl žádnou předchozí zkušenost, náš vztah tedy nic nezatěžovalo.