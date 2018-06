Helena se do Miss Saigon možná vrátí

Zpěvačka, která jako důvod svého konce uvedla, že ji produkce neobsadila ani do jedné ze dvou premiér, si vzala do konce února čas na rozmyšlenou. "Řekli jsme si, že promyslíme podmínky, za jakých by se dala celá záležitost vyřešit, ať už se rozhodnu v muzikálu opravdu skončit, anebo v něm budu pokračovat," uvedla.

Vondráčková do té doby nebude vystupovat ani v Miss Saigon ani v dalším Janečkově muzikálu Bídníci, aniž by jí přitom hrozily jakékoliv sankce vyplývající ze smlouvy. Jak ona, tak Janeček o další spolupráci rozhodně stojí. "Chce spolupracovat, i kdyby to nemělo být právě na tomhle muzikálu, ale třeba na dalším, jiném projektu," potvrdil producent i zpěvačka.

Její muzikálový partner Michal Klamo, jehož zatím nepřesvědčivý výkon byl oficiálním důvodem, proč dvojice nezpívala na premiéře, se zatím připravuje. "Počítám, že bych ho do té doby obsadil," řekl iDNES Janeček.

František Janeček bude do 25. února v Dominikánské republice, Vondráčková se 7. ledna vrací z Floridy. Tam zpěvačka odlétá s manželem hned po Vánocích, 26. prosince. V Americe chce kromě jiného zapomenout na všechny nepříjemnosti, aby se pak plně mohla soustředit na práci, kterou má v novém roce před sebou.

Například výroční koncert ke čtyřiceti letům její kariéry, nebo koncert v Carnegie Hall s Karlem Gottem, se kterým si prý všechny nejasnosti už také vyříkali. Práce ji čeká i v zahraničí a pravidelně možná i v České televizi.

Slavíka převzala se zpožděním

Do odjezdu na Floridu však ještě musí vymyslet místo pro všech šestadvacet slavíků, které dosud za svou kariéru získala. Zatím je má naskládané ve škatulkách ve skříni v obýváku. Toho posledního, bronzového si zpěvačka poprvé potěžkala v neděli na svém vánočním koncertě na Žofíně. Dozvěděla se o něm sice už před týdnem, kdy se ve Státní opeře Praha anketa Český slavík vyhlašovala, ale převzít si jej osobně kvůli aféře kolem muzikálu Miss Saigon prý nemohla.