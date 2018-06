Helena Růžičková: Svatba nebude

Když před časem Helena Růžičková pozvala své přátele na poslední rozloučení s manželem Jirkou, přišla řeč také na to, že teď zůstala na světě docela sama, že už na nikoho nemá papír.

“Tak to by ses ještě měla vdát,” řekl kdosi. A začalo se tohle téma probírat ze všech stran. Kdo by byl družička, kdo svědek, co by se jedlo, co pilo...

“Nejlepší ženich by byl Vašek Glazar, ten je svobodný,” pokračovalo se v nezávazné diskusi. A jak to tak bývá, zpráva se dostala do světa a začala si žít vlastním životem.

“Růžičková se vdává,” psalo se v tisku a Helena to nikomu nevyvracela

“Aspoň si prověřím, jaký kdo je a docela mě zajímá, jak se takové zaručené zprávy šíří,” říkala a docela se bavila. Ale všechno má svůj konec. I tahle pohádka.

Takže: svatba nebude, ale určitě bude večírek pro přátele, protože herečka po dlouhých týdnech v nemocnici velice touží, aby se svými kamarády, sousedy, kolegy a dalšími blízkými lidmi oslavila začátek nového roku.