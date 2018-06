Helena oblékne šaty za čtvrt milionu

U své dvorní módní návrhářky si zpěvačka objednala na tento večer celkem čtyři nové kostýmy.

"Chci aby koncert byl nejen potěšením pro uši, ale i pastvou pro oči. Ty kostýmy jsou opravdu krásné, nápadité a efektní a všechny jsou z dílny módní návrhářky Tatiany Kovaříkové, s kterou spolupracuji už mnoho let. Patří k nim samozřejmě i obuv a různé doplňky. Jejich celková cena se pohybuje někde okolo čtvrt milionu korun. Čeští diváci je uvidí také, protože v nich vystoupím i na svém pražském koncertu k čtyřiceti letům mojí kariéry," prozradila Vondráčková.

"Všichni vnímáme newyorský koncert jako velmi prestižní vystoupení a do Carnegie Hall se moc těšíme. Jde vlastně i o reprezentaci a reklamu České republiky v USA. Na koncertu budou naši diplomaté v čele s generálním konzulem a po vystoupení nám připravili oficiální přijetí a slavnostní raut," dodala zpěvačka.

Sestavit program pro Carnegie Hall je velmi obtížné a Helena Vondráčková s Karlem Gottem museli pečlivě zvažovat repertoár. Všechno totiž musí být vypočítáno doslova na vteřiny. Místní odbory totiž pečlivě sledují určený čas. Pokud vystupující limit poruší byť jen o zlomek vteřiny, sáhnou k nekompromisnímu kroku. Bez ohledu na renomé vystupující hvězdy prostě vypnou na jevišti proud.

"V tomto neexistuje žádná výjimka. Náš koncert začíná v osm hodin večer, přesně ve dvaadvacet patnáct musíme opustit jeviště. To se musí striktně dodržet. Hodně nás to omezilo, museli jsme s Karlem některé písničky z programu vyhodit. Prostě by se do limitu nevešly a s tím se nedá nic dělat. I tak ale bude koncert velmi krásný," usmála se Helena Vondráčková.

Zpěvačka společně s Karlem Gottem, Waldemarem Matuškou i jeho manželkou Olinou dlouho vybírali seznam svých písniček, které na koncertu v USA zazní. Přednost samozřejmě dostaly jejich největší hity.

"Snažili jsme se abychom v Carnegie Hall připomněli co nejvíc známých písniček. Zazpíváme s Karlem několik našich duetů a zazpíváme i písničku Navrať se k růžím. Tím chceme připomenout otevření Carnegie Hall v roce 1891, kdy halu otevíral Petr Iljič Čajkovsky. S Waldemarem zazpíváme náš hit Ty můj kvítku medový, všichni si společně dáme Růže z Texasu a nějaké ty lidovky. A samozřejmě zazní na koncertu různé muzikálové písně. Budu zpívat polsky i anglicky," usmála se Helena Vondráčková.