Helena Houdová při focení zkolabovala

Den, kdy Helena omdlela, začal jako každý jiný. Ráno v šest budíček a odjezd do agentury. Odtud jela na focení na Time Square. Nikdo si nevšiml její nevolnosti. "Ode mě se čeká, že budu na fotkách vypadat skvěle, proto jsem nedávala nic najevo. Čekala jsem, že to přejde."

Za chvíli však viděla své okolí rozmazaně a upadla na zem. Lidé ze štábu se kolem ní seběhli a ihned zavolali lékaře. "Byla jsem přes tři hodiny v nemocnici. Všichni se ke mně chovali skvěle - doktoři i celý štáb".

Lékaři diagnostikovali dehydrataci a lehké vyčerpání. Heleně naordinovali klid a pustili ji domů. "Byla jsem lehkomyslná. Zanedbávala jsem pitný režim." Už ráno se ale modelka cítila dobře a vrátila se do práce. "Kdyby to věděl pan doktor, tak by asi pěkně nadával," směje se Helena a dodává: "Určitě to nebyla příjemná zkušenost, ale komu se podaří, aby omdlel na Time Square?"

Ve Spojených státech je Houdová již druhý měsíc. Má zcela nabitý program, hodně cestuje a kromě dvou dnů, kdy měla volno, si nestačila odpočinout. Každý den vstává ráno v šest a z práce se vrací kolem desáté večer. "Nestěžuji si, kdybych nechtěla, tak tu práci nedělám. Baví mě a to je důležité," vysvětluje blonďatá modelka, která se nyní podle svých slov cítí skvěle. "Je mi jako by se nic nestalo."

"Vůči své práci je hodně zodpovědná a nemyslí na sebe a na své zdraví. Snad už pochopila, že její tělo nefunguje na principu perpetum mobile," řekla iDNES Irena Švábová, ředitelka Helenina nadačního fondu Slunečnice, podle níž modelčino účinkování ve hře Hypermarket ohroženo není. - více o hře zde