Už od dětství jsem věděla, že mám poslání, říká Helena Houdová

„Vždycky jsem věděla, už od dětství, že tady jsem z jiného důvodu než jenom žít, chodit do školy, hypotéka, pak druhá a umřít. Věděla jsem, že mám nějaké poslání. Ta změna přišla v tom momentu, kdy se mi narodila dcera. Vyvolala ve mně pochopení toho, že jsem neskutečně silná. Což jsme všechny ženy. Bohužel jsme vyrůstaly v patriarchální společnosti, která se teď mění na matriarchální, ale ještě si s tím neumíme poradit,“ míní Houdová.

„Největší probuzení přišlo formou traumatu, kdy jsem neposlouchala svoji duši a nedávala jsem na sebe pozor, neviděla jsem sama sebe. Jenom jsem dávala, dávala, dávala. To byl rozchod s mým exmanželem,“ upřesnila.

Modelka má s filmovým producentem Omarem Amanatem (43), který má indické předky, syny Dariena (9) a Daveeda (6) a dceru Deiu (5). S dětmi nyní hodně cestují po světě.

„Někdy cestujeme hodně pomalu, že jsme někde týden. Nebo pak cestujeme, že každý den jsme někde jinde. Teď děti hodně zajímá starověký Řím a Řecko, takže se chystáme tam. Jak máme teď ten nomádský život, tak nás zajímá, jestli bychom zvládli mít karavan jako základnu a cestovat s ním. Jenomže já ne úplně ráda řídím. Vyzkoušíme to ale v Austrálii. Tam se dá jezdit po pobřeží a mají tam připravené kempy,“ odhalila své plány modelka.

Helena Houdová je momentálně sama a přiznala, že někdy by ráda měla po svém boku nějakého muže.

„Samozřejmě by to bylo ideální s partnerem. Ale myslím si, že ten přijde v okamžiku, když to má přijít,“ říká s tím, že i cestování s dětmi je součástí vývoje ke svobodě. „Ke svobodě vyjadřování. Toho, být, kým jsem, dovolit si svítit vlastním světlem, ne někoho jiného. Ne představ maminky, rodiny, společnosti, náboženství. Pracuji vědomě na tom, abych mohla stát ve své vlastní síle a z té síly tvořit. To mé poslání je i v tom, že když si to dovoluji já, pomáhám ostatním ženám svítit také.“

Přestože se bývalá královna krásy snaží vyhýbat konzumnímu způsobu života, dorazila do Prahy na otevření prodejního konceptu, který podporuje lokální módní návrháře a designéry.

„Není moc věcí, které bych chtěla podporovat, nebo být jejich tváří. Tím, jak vím o toxinech, jak si tvoříme vlastní realitu, tak jsem nechtěla být součástí něčeho absolutně konzumního,“ vysvětlila s tím, že tento nový obchodní projekt ctí své řemeslo, vyrábějí v rámci něj udržitelnou módu a tvoří s respektem ke všem živým bytostem, planetě Zemi a jejím zdrojům. To vše s minimálním dopadem na životní prostředí.



Helena Houdová (35) v letech 1999 a 2010. Od modelingu se přesunula k výživovému poradenství.

Miss ČR 1999 sice ráda často tráví čas s rodinou v přírodě, nebo dokonce džungli, přesto i ona miluje módu a kosmetiku.

„Ráda se občas obleču jako ženská a ukážu tu ženskou sexuální sílu. Musela jsem si to ale také hodně vyléčit, protože ne vždycky jsem to takhle měla. Baví mě to. Ráda si dám krémíčky na obličej nebo použiji rtěnku. Ale dívám se, kde a kdy byla vyrobena, kdo ji dělal. Zajímá mě to, protože nechci jenom konzumovat. V tom vidím evoluci nakupování. Spotřeba toho, co opravdu potřebujeme, ne léčit si tím nějaké mindráky. Neměli bychom konzumovat bezhlavě, bez vědomí. Tohle je udržitelný způsob módy. To mě naprosto baví,“ dodala.