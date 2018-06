Helena Houdová: Mé děti se učí jenom to, co je baví

16:00 , aktualizováno 16:00

Modelka a miss Helena Houdová (36) vyznává zásady svobodného učení, kdy si děti samy určí obsah vzdělávání. Pro své tři potomky tak zvolila cestu takzvaného unschoolingu. „Pro děti to znamená, že následujeme jejich zájmy. Je to organický proces. Učí se jenom to, co se chtějí učit, co je baví,“ řekla.