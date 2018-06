Helena dává přednost něžným mužům

"Vybrala sis dobře a skoro ti trochu závidím," pochválila nového partnera Heleny Vondráčkové herečka Jana Švandová. O tom, že to stříbrné slavici udělalo radost, není sebemenších pochyb.

Helena Vondráčková v roce 1968. Blonďaté princezně Heleně Vondráčkové to slušelo. „Tehdy se tenhle nepraktický střih nosil, i když to pro ženy znamenalo ranní hodinku před zrcadlem,“ říká zkušený kadeřník Dan Červený. Vizážista David Šesták upozorňuje, že se zpěvačka držela módy hlavně v líčení, měla obvykle výrazné oči a nalepovací řasy. „Ale překvapuje mě, že častěji nenosila odvážnější minišaty, na pódiu vypadala dost usedle.“