Helena chce opět zažalovat bulvár

"Ano, žádost jsme skutečně prostřednictvím advokátní kanceláře podali, protože článek je snůška výmyslů a lží," potvrdil zpěvaččin manžel Martin Michal.

Není to poprvé, co se zpěvačka pouští do soudních pří s bulvárním tiskem. V polovině dubna letošní roku vysoudila společně s manželem na časopisu Spy dvacet tisíc korun.

Týdeník tehdy napsal, že Michala zatkla policie a vzala ho do vazby a rozmazával údajný milostný poměr mezi Michalem a Heleninou sekretářkou. - více zde

S bulvárním Bleskem se zase manželé soudili kvůli rozhovoru z loňského listopadu. Soudce sice připustil, že některé otištěné pasáže byly oproti původní nahrávce rozhovoru jinak formulovány, ale jejich žalobu zamítl. - více zde

Helena odmítá muzikály

Nedávno se spekulovalo nad tím, že se Heleně Vondráčkové v poslední době moc nedaří a její sláva upadává. Podle zpěvaččiných slov je ale opak pravdou. Kvůli pracovní vytíženosti prý musela odmítnout účast v muzikálu Tři mušketýři a dokonce i roli královny Elišky v připravovaném muzikálu Karla Svobody Noc na Karlštejně, kde se proslavila písní Lásko má, já stůňu.

"Bylo mi to opravdu líto, protože jednání s produkcemi muzikálů byla velice vstřícná. Ale více času, než mi zabere účinkování v muzikálech Bídníci a Miss Saigon kvůli koncertování a přípravě nového CD, už opravdu nemám," vysvětluje Vondráčková.