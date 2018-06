Helena: Berte rakovinu jako žlučník

Lidi by se neměli z ničeho podělat, vzkazuje. O své nemoci pak říká: "Jsem za ni ráda, aspoň o ní všechno rozkecám".

Její kniha Deník mezi životem a smrtí, která v těchto dnech vychází, je toho dokladem.



Herečce, které bude za necelé čtyři roky sedmdesát let, však lékaři ještě letos v srpnu, kdy její nemoc objevili, příliš šancí nedávali.

"Paní Růžičková měla velice rozlehlé nádorové onemocnění v dutině břišní. Když jsme léčbu zahajovali, vůbec jsme si nebyli jisti, zda bude účinná," řekla ve středu na tiskové konferenci lékařka Ivana Pavlíková.

V srpnu, kdy ji potkala poprvé, si prý vůbec nebyla jista, jestli se těchto dnů herečka vůbec dožije. "Zpočátku spíš paní Helena dodávala odvahu nám, ošetřujícímu personálu," přiznala lékařka.



Herečka její slova potvrzuje: Prostě jsem zatla zuby a rozhodla se bojovat. Jak se ukázalo, její boj byl úspěšný.



"Když k nám paní Růžičková přišla poprvé, měl nádor navrch nad ní, dnes má paní Helena navrch nad nádorem," míní lékařka.



Knihu pomáhala Heleně sepsat její kamarádka, Marie Formáčková. S herečkou se zná léta, napsali spolu i knížku o hubnutí. "Protože si Helenka píše celý život deník, jednou řekla, že by byla ráda, kdyby to mohla lidem předat, a že je ráda, že

onemocněla rakovinou zrovna ona, protože to může rozkecat," vzpomíná.



A jaký že je podle Heleny Růžičkové recept na boj se zákeřnou nemocí? "Víra v pánaboha, rakovinu brát jako žlučník a na slovo poslouchat pány doktory," prozrazuje.



Při chemoterapii vypadaly herečce vlasy, to jí však nevadí. "Doporučuju to každýmu, bejt holohlavej je senzace, když si umejete hlavu, máte pocit očisty, ty vlasy jsou na nic," směje se herečka.

Z rakoviny si prý prostě člověk musí dělat srandu, jinak dřív umře na strach. "Tak jsem začala. Koupila jsem si veliký uši, a k tý holý hlavě...," baví se nad svou fotkou ze zadní strany knihy.