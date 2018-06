Helena a Martin přišli na stou Kleopatru

11:49 , aktualizováno 11:49

Sté představení muzikálu Kleopatra přilákalo do pražského Divadla Broadway řadu celebrit. Zpěvačka Helena Vondráčková přišla na představení a následující party se svým novým přítelem, o dvanáct let mladším podnikatelem Martinem Michalem. Čas si ale našla i na své umělecké kolegy.

Podívejte se do fotogalerie.