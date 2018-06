Mirrenová: Máte jen dvě možnosti. Buď zemřít mladá, nebo zestárnout

„Nejlepší na věku nad 70 let je, že vám je právě tolik. Samozřejmě, že když mi bylo 45 let, představa, že mi bude 70, byla děsná. Ale v životě máte jen dvě možnosti: zemřít mladý, nebo zestárnout. Nic jiného není. Představa zemřít mladý je v 25 letech docela cool, trochu romantická, jako případ Jamese Deana. Ale pak si uvědomíte, že život vás mnohem více baví, než abyste to udělali,“ řekla pro AARP The Magazine herečka, která jako jedna z mála stárne přirozeně a nemá problém s vrásky a šedinami.

Helen Mirrenová se navíc přesvědčila, že až ve vyšším věku si začala život opravdu užívat. Lásku svého života režiséra Taylora Hackforda potkala, když jí bylo 38. Manželi se stali, až když oslavila 52. narozeniny.

„Nakonec jsme se vzali, protože jsme si uvědomili, že spolu prostě zůstaneme navždycky. Vzali jsme se ale hlavně z právních důvodů, kvůli majetku a dalším komplikovaným věcem. Navíc jsme měli pocit, že naše rodiny chtějí, abychom byli svoji,“ prozradila herečka, která se objeví v novém kalendáři Pirelli 2017 po boku kolegyň Nicole Kidmanové nebo Umy Thurmanové (více zde).