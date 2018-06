Helen Mirrenová: Záviděla jsem Twiggy její štíhlou postavu

„Když jsem byla mladá, teď myslím období zhruba šedesátých let, frčela mezi lidmi štíhlá Twiggy. A já jsem tak rozhodně nevypadala. Měla jsem příliš baculaté tváře, velká prsa a nohy jsem neměla tak dlouhé,“ sdělila pro magazín Allure.

O pár let později se však do módy vrátily ženy s kulatějšími křivkami a v tu ránu zapadla mezi nejžádanější hollywoodské krásky. Dnes si myslí, že to bylo trapné klišé.



„Prostě jsem byla za sexbombu. Měla jsem blond vlasy, prsa, hubený pas, který jsem nenáviděla. Nešlo si totiž vybrat normální oblečení. V té době každý nosil černou barvu a v ruce měl cigaretu, protože to bylo moderní,“ poodhalila období svého mládí Mirrenová.



Kdyby si prý mohla promluvit se svým mladším já a něco mu poradit, už by nebyla tak slušná a nenechala si některé věci líbit.

„Prostě bych řekla ne, nebo bych lidi poslala do patřičných míst. S věkem zrajete, získáváte zkušenosti a kroutíte hlavou nad tím, co všechno jste udělali a neměli jste. Kdyby se člověk ozval, možná by to pak dopadlo všechno jinak,“ smála se.

A také už by neměla mindráky ze své postavy a vzhledu. „Je to červ v mozku. Nemyslím, že se ho někdo z nás někdy zcela zbaví. Ale v mládí je to velmi vysilující a ničemné,“ prohlásila v minulosti Mirrenová během veřejné debaty v Cannes.

Helen Mirrenová na záběrech z roku 2016: