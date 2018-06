Pila jsem v době, kdy jsem měla zůstat střízlivá, říká Helen Mirrenová

„Můj život byl nekonečnou litanií chyb a nesprávně učiněných kroků,“ sdělila Mirrenová v rozhovoru pro Daily Mail. „Odmítla jsem role, na které jsem měla říci „ano“, naopak jsem vzala ty role, na které jsem měla říci „ne“. Měla jsem vztah s lidmi, se kterými jsem neměla být. Pila jsem v době, kdy jsem měla zůstat střízlivá,“ pokračovala dál v rozhovoru herečka.



„Všechno v životě je vzájemně propojené a jsem přesvědčená o tom, že kdybych udělala jen malinkou změnu, můj život by nabral úplně jiný směr. Přes všechny své životní chyby jsem se nějak doklopýtala k bodu, ve kterém teď jsem a musím říct, že jsem za to ráda. Jsem spokojená,“ svěřila se Mirrenová.



„Pochybuji o sobě tak, jako málokdo na světě. Nemám žádný recept na štěstí. Nevěřím v boha, ačkoli oceňuji lidi, kteří to dokáží. Já se jen v životě snažím být ve všem upřímná,“ prozradila na sebe.

Herečka je smířená i s tím, že hodně zestárla, a že už nikdy nebude v takové kondici jako dřív. „Stárnu, vím to. A je to přirozené. Je to dobře, no ne? Myslím, že se snažím vypadat nejlépe, jak to jen umím. Samozřejmě bych byla ráda, kdybych byla o dvacet let mladší,“ přemítá Mirrenová.

Helen Mirrenová s cenou BAFTA

„Člověk by měl přijmout sám sebe. Nikdy bych nechtěla zemřít mladá, protože mě život baví a jsem zvědavá, jaký bude život za dvacet let, co nového se stane,“ doplnila Helen.

„Kdybych zemřela v sedmadvaceti letech třeba jako Kurt Cobain, nikdy bych nevěděla, že vynalezli internet. Spousta úžasných věcí se neustále děje ve světě a já se nemůžu dočkat toho, jaká novinka bude další,“ smála se Mirrenová a dodala, že ačkoli už jí je sedmdesát, je duší stále velkou bohémkou a nic na tom měnit nehodlá. Chce si zkrátka užívat života, dokud na to má sílu.