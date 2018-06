Helen Mirrenová: Porod je nejnechutnější věc na světě

Dvaašedesátiletá Oscary ověnčená herečka zhlédla instruktážní film o porodu, když jí bylo čtrnáct let. Podle ní to bylo něco tak nechutného, že plození dětí nadobro vytěsnila ze své mysli.

"Všichni tam seděli, holky i kluci, v šílené školní hale. A pak přišel na řadu ten film, což byl vzdělávací film porodních asistentek. A je tam detailní záběr ženy rodící dítě… je to krvavé a nechutné. Během třiceti sekund omdleli dva kluci,“ vzpomíná Helen na zážitek dnes.

Ačkoli je šťastně vdaná s americkým režisérem Taylorem Hackfordem, žádné potomky spolu nemají. "Přísahám, že mě to traumatizovalo. Neměla jsem děti a nemohla vidět nic, co mělo s porodem něco společného, naprosto mě to znechucuje,“ tvrdí o své fobii Mirrenová.