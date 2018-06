Mít vlastní děti mi nebylo souzeno, říká Helen Mirrenová

"Nebyl to můj osud. Pořád jsem myslela, že bude, čekala jsem, až se to stane, ale nedošlo k tomu a já jsem se nestarala, co si lidé mysleli," řekla Mirrenová v rozhovoru pro magazín Vogue.

Podle herečky by si ale ženy, které nemají děti, neměly myslet, že je s nimi něco v nepořádku.

Mirrenová je třetí manželkou režiséra Taylora Hackforda, kterého si vzala po 11 letech společného života v roce 1997. Hackford má dvě děti z předchozích vztahů. Herečka je prý miluje a užívá si roli nevlastní matky.

Oscarová herečka také prozradila, že s manželem nejsou žádní romantici a vůbec neslaví Valentýna.

"Byla bych zděšená, kdybych dostala od Taylora valentýnku. To vůbec není náš druh vztahu. Dokonce zapomínáme dávat si narozeninové dárky. Pokaždé si den předtím pomyslím, zda bych něco Taylorovi k jeho narozeninám měla dát," dodala Mirrenová.