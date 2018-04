Herečka Helen Mirrenová má vytetované obočí, pomohlo jí k mladistvému vzhledu

Herečka letos před udílením Oscarů překvapila fanoušky, když zveřejnila na Instagramu fotografii bez jakéhokoli make-upu. Prohlásila, že celý život trpí nejistotou, se kterou se snaží bojovat. Rozhodla se proto pro změnu a nechala si udělat permanentní úpravu obočí.

„Řeknu vám, co jsem nedávno udělala a z čeho jsem nadšená. Nechala jsem si tetovat obočí. Přivedla mě na to kamarádka, která si to také nechala udělat, a vypadalo to skvěle. Je to snadné a decentní, líbí se mi to. Když ráno vstávám a nemám žádný make-up, tak mám aspoň to hezké obočí. A je to velký rozdíl,“ cituje herečku list Daily Mail.

Pro Hvězdu filmů Královna, Láska na kari nebo Dáma ve zlatém to nebylo první tetování. V minulosti si nechala udělat spojená „V“ během natáčení s americkou divadelní indiánskou skupinou v rezervaci v Minnesotě.

„Nechalo se nás tetovat asi šest najednou. Byla to taková ta šílenost, kterou občas ve svém životě udělá snad každý z nás. Byl to takový můj akt rebelství. Dělali to takovým špendlíkem a hrozně to bolelo,“ popsala. „Nikdy jsem toho nelitovala. Ale v té době se tetovali jen vězni, námořníci a Hell’s Angels. Teď už je to úplně něco jiného,“ vysvětluje.

I přes hvězdnou kariéru v showbyznysu a přirozený šarm Helen Mirrenová přiznává, že občas trpěla nízkým sebevědomím. „Celý svůj život se potýkám s nejistotou, a to denně. Vzpomínám si na občasné úplné záchvaty paniky,“ přiznala pro Daily Telegraph s tím, že když začínala v 60. letech s herectvím, nelíbilo se jí na jejím těle hodně věcí.

„Nikdy jsem se necítila krásná. Někteří lidé jsou prostě krásní objektivně a já vím, že do této kategorie rozhodně nepatřím. U mě je to víc o nějakém důvtipu a inteligenci než o kráse,“ dodává.

Helen Mirrenová byla v roce 2012 hostem festivalu v Karlových Varech: