Helen Mirrenová bez make-upu ukázala proměnu v oscarovou hvězdu

Herečka na Instagramu své fanoušky potěšila snímky, které dokazují, že je žena jako každá jiná. Na jedné fotce je oblečená jen v županu a bez líčidel. Pak se svěřila do rukou stylistů a ukázala proměnu a kouzlo make-upu.

Na předávání Oscarů ale nezaujala jen líčením a účesem. Předvedla štíhlou postavu v přiléhavých modrých šatech, které doplnila šperky. Na pódiu se objevila s kolegyní Jane Fondovou (80) a obě vypadaly úchvatně.

Helen Mirrenová nedávno přiznala, že celý život trpěla nízkým sebevědomím a to i přesto, že měla v Hollywoodu skvěle rozběhnutou kariéru a jako herečce se jí dařilo.

„Mindráky jsou jako červ v mozku. Nemyslím, že se ho někdo z nás někdy zcela zbaví. Ale v mládí je to velmi vysilující a zničující,“ prohlásila Mirrenová během veřejné debaty v Cannes. Když se jí zeptali, jak své mindráky zakrývá, odpověděla: „No, jsem dobrá herečka, víte. O tom to celé je, prostě to celé překonáte hraním. Nejste rozhodně jediní, kdo trpí velkými pochybnostmi o sobě a mindráky.“

Mirrenová přiznala, že s přibývajícím věkem přišla na to, že ani stárnutí a vrásky nejsou problém, když se má člověk rád. Navíc fyzickou krásu nepovažuje za nejdůležitější atribut přitažlivosti. „Myslím, že úžasnou výhodou stárnutí je to, že spoustu věcí necháte plavat. Myslím, že všechny ženy se zabývají do jisté míry vzhledem, a také si nemyslím, že jsou muži výjimka,“ prohlásila.

