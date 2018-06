Helen Mirrenová: V manželství nevěřím, vdala jsem se kvůli penězům

"Vzali jsme se ze dvou důvodů. Věděla jsem, že naše rodiny si to přejí. A dalším důvodem byly finance. Jak jsem stárla, začala jsem přemýšlet o poslední vůli a plánování dědictví. Tak jsme oba zjistili, že všechno bude jasnější a jednodušší, když se vezmeme," řekla pro magazín Hello! Mirrenová.

Na otázku, zda věří institutu manželství, herečka pohotově odpověděla: "Vůbec. Nechápala bych jeho smysl, dokud mi finanční poradce neprozradil, kolik bych v manželství ušetřila. Okamžitě jsem byla pro."

Mirrenová v 80. letech žila s kolegou Liamem Neesonem (61). Po jejich rozchodu potkala v roce 1985 při natáčení filmu Bílé noci Taylora Hackforda a začali spolu žít. Nepotřebovali prý oficiální papír na to, aby věděli, že jsou si oddáni. Přesto se v roce 1997 vzali. Herečka vlastní děti nemá, s manželem vychovává dvě děti z jeho předchozích vztahů.

"Nebyl to můj osud. Pořád jsem myslela, že bude, čekala jsem, až se to stane, ale nedošlo k tomu a já jsem se nestarala, co si lidé mysleli," řekla Mirrenová pro magazín Vogue.