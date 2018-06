Helčo, modelínu, volají děti na Miss

„Helčo, potřebuji ještě modelínu!“ volá na drobnou blondýnku jeden z menších chlapců. „Klukům z druhé chatky jsem dávala dvě, půjčí ti," odpovídá mu Helena Houdová.

Velký svět modelingu na čtrnáct dní opustila a přijela si už počtvrté užít prázdniny s dětmi.

„V současné době žiji a pracuji v Los Angeles. Přestože mám hodně práce, na děti si vždycky udělám čas. Je to velice náročné, sama bych potom potřebovala ještě volno na zotavenou, ale baví mě to. Je to vlastně moje jediná dovolená,“ přiznává Houdová.

Tábor společně organizuje obecně prospěšná společnost Tady a teď a nadační fond Slunečnice, který modelka založila. Fond podporuje vzdělávání a rozvoj osobnosti znevýhodněných dětí, většinou z dětských domovů, neslyšících, nebo jinak handicapovaných.

„Podobnou náplň má i náš tábor, který se také jmenuje Slunečnice. Máme tu šedesát dětí ze čtyř dětských domovů ze západních Čech. Sportují, hrají si, mohou se naučit pár anglických slovíček, chodí na vycházky, učí se vyrábět ruční papír, nebo si jen tak povídáme. Veškerá činnost však směřuje k jednomu cíli - posílit sebevědomí dětí," popisuje Houdová.

Z toho důvodu také v táboře funguje táborová pošta. „Někdy se dětem o problémech lépe píše, takže mohou všechny své stezky svěřit papíru a my jim odpovíme. Chceme, aby si uvědomily své přednosti a schopnosti a začaly si vážit samy sebe," uvedla Helena Houdová.

Přestože dnes už modelka patří mezi známé osobnosti, o své práci s dětmi mluví jen zřídka. „Když se na něco zeptají, tak odpovím, ale jsem ráda, že mě neberou jako něco výjimečného," dodává Helena Houdová.