Hejmu teď milují holky nad padesát

"SuperStar byla pro mne příjemná v tom, že tam člověk mohl přijít úplně normální přímo z ulice, být tam sám za sebe, dělat si legraci a bylo to hotové. V soutěži Chcete být milionářem? je všechno jinak," říká muzikant a novinář.

Pro Ondřeje Hejmu je to především hodně práce. "Velká příprava, musím se spoustu věcí naučit. A pak - musím přece jen vypadat upraveněji. Je to náročnější, ale když se to podaří, tak jsou lidé spokojení."

"Ovšem změnilo se výrazně pro mne publikum i moje ctitelky. Dříve když jsem šel po ulici, běhaly za mnou mladé holky, abych se jim podepsal, ty byly jak posedlé. Bylo to báječné. Milionář je zase jiná mánie. Na něj se dívají starší diváci. Moje publikum jsou teď holky nad padesát, ty v osm hodin zasednou k televizi a dívají se. Takže já mám nyní ctitelky vyšší věkové kategorie než dříve," usmívá se Hejma.

I kvůli nim si výrazně zlepšil svůj vzhled. Vlasy si sice na lysinu nastřelit nenechal, ale zato si na své dlouhé prameny nechal dát trvalou. Takže na ramena mu nyní visí přímo rokokové kudrliny.

"Diváci si zasluhují, abych vypadal trochu lépe. Jakmile mi vlasy poporostou, hned na ně zase musím dát novou trvalou, aby nějak vypadaly. Také musím hovořit s respektem, žádné řečičky jako v SuperStar. Prostě beru moderování Milionáře nesmírně vážně, to mohu své současné fanynky klidně ubezpečit," tvrdí odpovědně dříve tak rozevlátý rocker a frontman Žlutého psa.