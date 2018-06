Hejmovi se ulevilo: před branami velkého finále zůstala Leona Černá

KDO BUDE TŘETÍ ČESKOU SUPERSTAR?

Hlasujte ZDE

Leona bude hostem iDNES.cz ve čtvrtek 12 hodin.

Ještě před důležitým vyhlášením výsledků nastalo pár odboček. První patřila loni druhému Petru Bendemu. Vystoupil se singlem Zaklínám své moře z nového alba a ukázal také nyní už populární bílou myšku, která v klipu "hraje". I když se Leoš Mareš snažil navést hlavně profesora Klezlu k nějakému hodnocení, nepodařilo se mu to. Eduard Klezla místo hodnocení mluvil o tom, jak Petrovi závidí tolik vlasů.

Po Petrovi přišlo pro někoho také důležité oznámení, kteří dva bojovníci v Hvězdné pěchotě zůstanou. I přes svou obrovskou snahu zaujmout a co nejvíce ztrapnit sám sebe o post Generála Hvězdné pěchoty nebude bojovat starý známý Ernesto. Nyní už fanoušci Hvězdné pěchoty rozhodují mezi Štěpánem Fadrným a Lukášem Kovářem.

Jako obvykle sdělili jednotliví členové poroty své tipy na toho, kdo se nedostane do velkého finále. Dvakrát zaznělo jméno Davida Spilky, ale diváci rozhodli podle svého. Jako jediná se ve svém tipu nezmýlila Ilona Csáková. Davida na vypadnutí tipoval Ondřej Hejma s Eduardem Klezlou. Csáková dodala: "Už když ses mě, Leoši, ptal, jak vidím duel, tak jsem řekla, že by to měli být dva kluci. I když výborně zazpívala, tak si myslím, že to bude Leona."

Pak už ale Leoš Mareš slavnostně nastoupil a nastolil napjatou atmosféru. Jména postupujících oznamoval postupně po jednom. Nejdřív potěšil Zbyňka Drdu, který však neprojevil žádné emoce. Na Marešovu otázku, jak se cítí, jestli se mu klepou nohy, Zbyněk odpověděl: "No je to úleva."

Po Zbyňkovi po dlouhém napínání diváků jmenoval Davida Spilku. Na tom bylo vidět, že je "mimo". Proč? "Myslel jsem, že to budu já, tak to byl takovej trochu šok," vysvětlil David.

Bylo tedy jasné, že ve velkém finále si nezazpívá Leona Černá, pro kterou je třetí místo i tak určitě satisfakcí. Jak ale prohlásil Leoš Mareš, trávicí soustavě Ondřeje Hejmy se určitě ulevilo.

I přes určité neshody a neustálou kritiku Ondřej Hejma Leoně poblahopřál. Stejně tak Ilona Csáková. Gratulace poroty zakončil Eduard Klezla se slovy: "Leonko, vy jste zůstala před branami, ale klíč k té bráně, zpívání, máte vy ve svých vlastních rukou. Přeju vám hodně úspěchů."

Kdo bude bojovat o titul třetí české SuperStar je tedy jasné. Budou to opět dva kluci, Zbyněk Drda a David Spilka. Výsledek se dozvíme v nedělním vyhlašování.