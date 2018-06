Hejma o Velikonocích piluje Milionáře

Muzikanž Ondřej Hejma si na velikonoční tradice si moc nepotrpí, takže mu to ani nevadí. "Že bychom nějak holdovali pomlázkám, to ne. Koledovat nechodím, naposledy jsem byl někdy v patnácti. Potom se člověk přejedl vajíček, protože natvrdo vařená vejce, to je šutr v žaludku. Nemám na to moc dobré vzpomínky," poznamenal nový moderátor Milionáře.

Herečka Sabina Laurinová bude o Velikonocích hrát, v pondělí má už ale volno. Letos zůstane se svou tříletou dcerou Valentýnkou doma. "Velikonoce mám spojené s oslavou jara, takže většinou jezdím na chatu. Letos, vzhledem k tomu, že Velikonoce jsou brzy, je ale na chatu zima. Vždycky máme doma aspoň pět vajec, kdyby někdo přišel, a čokolády pro děti."

Kromě barvení vajíček chodí herečka na kopřivy do nádivky a také dodržuje

tradici, aby jí beránek nepokakal. "Teď už to spíš splňuji pro holčičku. Takže vždycky něco malinkého objeví. Minulý rok to byla taková mini kabelčička," dodala.

"Velikonoce budu trávit doma. Žijeme na venkově, tak jsme rádi, že tady můžeme zůstat. Nehrozí nám tady žádná cunami," řekl hudební skladatel Karel Svoboda, kterého loni na dovolené na Maledivách zasáhla ničivá vlna. "Budeme je trávit v klidu, pomalu se připravujeme na příchod děťátka, takže to spíš tady dáváme do pořádku," dodal. Velikonoční tradice, kromě pár obarvených vajec, prý u Svobodů nedodržují. Skladatel se ale už těší na velikonoční nádivku.

Se svými blízkými, a hlavně doma, bude o Velikonocích i muzikant Petr Janda. Cestování má prý totiž za celý rok dost. "Vždycky ráno vezmu pomlázku, protože dámy si to vyžadují, a vypráším je, i když nerad. Zajdu i k sousedům a říkám ty bláboly jako 'hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný...'. Já si myslím, že to tak má být. Koleduji vajíčka a ty pak zase někomu dám, když přijdou koledníci k nám, takhle furt dokola."

Snad jediným, kdo prodloužený víkend využije a pojede pryč, je herec Milan Šteindler - chce si užít posledního sněhu. "Jedu na hory, beru s sebou pomlázku, bič, bužírku, teda ten... bejčák, a půjdu koledovat, oběhnu to. Občas," popsal své velikonoční zvyky.