Hejma: Někdy jsem to přehnal

MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA:

SUPERSTAR

Sám pro sebe, už jste si vybral svou superstar?

Jednu jedinou, o které bych byl přesvědčen, že je to ona a žádná jiná? To ne. Vidím tak deset lidí, kteří na to mají.



Vysvětlete mi slovo superstar.

Přeloženo do češtiny je to velká hvězda. Hrozně moc září, má vliv, každý ji zná.



A jakou hvězdu hledáte? Chcete objevit novou Bílou, nového Gotta, nebo dokonce novou Madonnu?

To zcela určitě ne. Ani nevím, jestli někoho hledáme, nejsme archeologická výprava. Spíš vaříme, mícháme, dáváme šanci, nehledáme spící Růženku. Je to soutěž s obrovskými možnostmi. Pro každého. Pro lidi z ulice, bez konexí, bez protekce, bez peněz. Dává jim možnost dostat se nahoru jinak než klasickou cestou.



Klasickou cestou? Co to znamená?

Podívejte se do životopisů. Člověk přijde do Prahy, zpívá po klubech, zakládá kapely, pak se objeví v televizi nebo v muzikálu, obchází autory a buduje kariéru krok po kroku. Já - aniž bych se považoval za superstar - jsem to nedělal jinak.



Když jste byl vybrán jako předseda poroty, řekl jste, že budete hledat opak sebe. Jak jste to myslel?

To byla falešná skromnost. Nepovažuju se za pěveckou hvězdu, a tak jsem chtěl naznačit, že by to měl být člověk s ohromujícím pěveckým talentem i exteriérem.



Když chce být někdo superstar, zpěv asi nestačí. Měl by mít něco navíc. Co?

Já mám skoro pocit, že by ten zpěv stačit měl a že by to tahle soutěž měla dokázat.



Ale vítěz by měl nějak vypadat, pohybovat se, vyjadřovat se... Nebo snad ne?

Jenže já nevím jak. Samozřejmě znám kritéria, která mi tady jmenujete. Dobře vypadat, mít ostré lokty, šarm, umět jednat s lidma... Jenže všechno může být jinak. V zahraničí nepostupují hezouni, třeba teď v Americe je mezi nejlepšími černoch, kterej váží tak sto padesát kilo.

V soukromí jsem drsnější

Někteří soutěžící vás mají rádi, jiní vás nenávidí. Někteří diváci si myslí, že jste přísní, další by chtěli ještě přitvrdit. Porota, soudci, popravčí četa. Co jste?

Vyhodili jsme už devadesát devět lidí ze sta, takže asi ta četa. Ondra Soukup dokonce říkal, že z toho má občas blbej pocit. Ale my jsme tam seděli třináct hodin denně. Přišlo před nás sto lidí denně a my jsme se na každého naplno soustředili. Věděli jsme, že během čtyř minut rozhodneme o věci, která může ovlivnit jejich život.



Litoval jste někdy svých soudů? Řekl jste si: Tak to jsem opravdu přehnal?

Určitě. Přišel kluk, vypadal jako bankovní úředník a já mu hned řekl: „Myslíte, že tohle je správné oblečení? Tímhle chcete zaujmout?“ A on mi tak bezelstně odpovídá: „No ale tam se psalo, že se má člověk obléct slušně a nejlíp, jak umí. Tak jsem se tak oblík...“ To jsem věděl, že jsem přestřelil. Že jsem se zabýval nepodstatnou věcí.



Jedné soutěžící jste řekl, že zpívá jak píchlá meruna.

A řekl jsem to upřímně. V soukromí používám drsnější výrazy. Když s kolegy v kapele někoho hodnotíme, padají úplně jiná slova. Tady jsme se drželi hodně zpátky.



Párkrát jste se i smáli.

Někdy to bylo legrační, to se nedá nic dělat. Je to reality show, byli jsme tam za sebe, nepředstírali jsme nic, čím nejsme v normálním životě. To není DO-RE-MI ani Caruso show, kde jsou porotci hodní, protože jsou rádi, že ty lidi přijeli. Tady je na místě upřímnost.



SuperStar se vysílá po celém světě, a to už několik let. Měl jste při práci porotce nějaké zahraniční vzory?

Viděl jsem anglickou a německou verzi. V Anglii používají suchý humor. Simon Fuller, který soutěž vymyslel, byl v porotě i v Americe a tam pozdějšímu vítězi řekl, že ho radši poslouchá se zavřenýma očima. Naopak zpěvák Dieter Bohlen z Modern Talking se s tím v Německu moc nemaže.

Pojďte mě vyhodit z konkurzu.

To byste musel zazpívat.



Zazpívám. Projděte dům do všech koutů, najděte stín a jen stín. Dvě malá křídla...

Slabý. S tím bych se ani nehlásil. Ale nebyl jste nejhorší.



Vyhodili byste mě všichni čtyři?

Tutově.



Ondřej Soukup, Gabriela Osvaldová, Milan Herman. S kým ze zbylých tří porotců jste se nejčastěji shodl?

Jak kdy... Seděl jsem vedle Gábiny, takže jsem se shodl víc s ní než s klukama. Často jsem byl ale sám. Měl jsem dva hlasy, takže na mě bylo potřeba dát pozor. Spojovat se proti mně, abych nedělal hlouposti.



Taky se často stalo, že jste se ani neshodli. Že jste se v hodnocení úplně rozešli.

Ale zásadně! „Jak tohle můžeš říct? Copak jsi hluchej? Hluchá? Kam jsi dal rozum, oči...“ To bylo u lidí, kteří sice mohli postoupit, ale u kterých se muselo mlčky předpokládat, že v dalším kole skončí. U nejlepších a nejhorších jsme se shodli vždycky.



Anna by mohla zbohatnout



Můžu složit reparát ze zpěvu?

No, nevím, jestli na to máte.



Uvidíte. Aj drrrrank tú mač lást najt...

(smích)

Vidím, že jste poznal narážku na soutěžící Annu, která je díky přednesu písně Thank You od zpěvačky Dido ze soutěžících nejslavnější. V hitparádě odpadlíků dostala sto deset tisíc hlasů a její vystoupení bylo zhudebněno v mnoha verzích.

Už to prý hrajou i na diskotékách. Neříkám, že může jet na turné, ale mohla by objíždět diskotéky a za večer vydělat několik tisíc. Lidi by na ni chodili, nedivil bych se, kdyby jí někdo vydal cédéčko.



Zdá se, že se zrodil fenomén. Anička, alias „Dajdou“, první česká superstar.

Takových úletů tam byla celá řada, ale Dajdou byla výjimečná. Velkou roli sehrál způsob, jakým nás poslala do háje. Jedna taková byla v Brně, ta se s náma taky nepárala. „Kdybyste někdy byli v Americe, tak byste mě nemohli vyhodit.“ Ta byla taky drsná.



Ale ne tak jako Anna.

Dajdou, ta měla všechno. Už od toho nekonvenčního vzhledu - vím, že když přicházela, říkal jsem: Á, svetříček... Byla oblečená jak na lyže. Už ve dveřích jsme věděli, že přichází něco mimořádného.



Z té dívčiny si teď celý národ dělá legraci a paroduje ji. Není vám jí líto?

Ne. Tam jde každý dobrovolně a ví, do čeho jde. Navíc si myslím, že se jí nic špatného neděje. Člověk nesmí podléhat atmosférám, které vznikají v internetových diskusích.



Nebude brzy Anička v hitparádách?

Stát se může všechno. Ale nebyla by to Anička, spíš lidi, kteří by vystoupení dotáhli do konce. Po roce 1989 byl ohromným hitem remix památného projevu Milouše Jakeše. Dneska je modernější doba. Když se Aničky chopí někdo schopný, může hodně vydělat.



Aby Anička nebyla slavnější než vítěz!

To si nemyslím.



Kolik soutěžících zpívalo vaše písničky?

Moc toho nebylo, tak dva tři případy. Sametová, Modrá je dobrá.

Co jste říkal tomu, že si je někteří soutěžící vybrali?

Byl jsem potěšen. Ale taky jsem si říkal: Mohli si teda vybrat něco, čím mě víc ohromí. Zrovna na těchhle dvou písničkách od Žlutého psa neukážete, co ve vás je.



Zpívali je lépe než vy?

Že bych si řekl: Tak s ním bych to chtěl znovu natočit? To ne. Ale od zbytku poroty jsem to samozřejmě schytal.



Hodně soutěžících zpívalo písně od Lucie Bílé a hodně jich zpívalo v angličtině. Zkusil někdo třeba Skákal pes?

To jsem po nich pořád chtěl. Byl tam jeden milovník hip hopu, tak jsem mu řekl, ať zazpívá Skákal pes. Zkusil, ale nevyšlo to.





Jaké rozsudky vynesla porota

Ondřej Hejma

* Evo, ty tady píšeš, že máš rozsah tři oktávy, tak ukaž světu, co v tobě je. Zatím je to spíše píchlá meruna.

* Vy tady píšete, že byste vítězkou být nemohla, protože na to asi nemáte. Tak to vám potvrzuji.



Gabriela Osvaldová

* Já teď budu chviličku hnusná, ale my jsme tady od toho, aby k něčemu podobnému nemohlo v pop-music dojít.

* Připadá mi to jako roztomilý amatérský výkon na školní estrádu.



Ondřej Soukup

* Vašku, nezoufej, leckterá kreatura udělala v showbyznysu kariéru.

* Víte, ono je to jako s těma játrama. Někdo je pustí z Eiffelovky a ony mlasknou. Někdo je pustí z prvního patra a nemlasknou.



Milan Herman

* Vy tady píšete, že zpíváte na pohřbech. Účastníky tohoto aktu nechává zpěv chladným. Mě váš zpěv také nechal chladným.

* Nedal bych do vás ani korunu.