Hejma: Klaus by byl senzační porotce

Půl roku seděl Ondřej Hejma v porotě SuperStar. Byl šéfem a dost často byl v hodnocení zpěváků tvrdší než ostatní. Teď má novou kapelu a znovu pracuje hlavně jako novinář. Vypráví o tom, jak si na natáčení vybíral barevné košile a kulmoval vlasy, komu sám fandil a s kým z politiků se přátelí.



* Co jste dělal poslední tři nedělní večery?

Myslíte jako, jestli nemám absťák? Ne ne, SuperStar skončila v pravý čas. Ale v úplně ten pravý. Když jsem nedávno četl v novinách, že Aneta kdesi byla, říkal jsem si: To je paráda, že už mi to může být úplně jedno.



* Jinými slovy: ještě týden a měl byste toho plné zuby.

Je to možné. Můj vztah k téhle show se hodně měnil. Nejdřív vyčkávání, opatrnost, pak první úžas, nadšení a před měsícem najednou: Hurá, máme to za sebou.



* Připomeňte ten první úžas.

Dlouho jsem pochyboval, jestli o SuperStar bude mít někdo zájem. Pak přišly první konkurzy. Vzpomínám si, jak jsem jel někde hodně rychle a zastavili mě policajti. Nikdy jsem nebyl jejich miláček, ale tentokrát byla jejich reakce taková, že jsem si říkal: Pozor, tady se něco děje.



* Odpustili vám pokutu?

Říkali mi: Jen tak dál. Jen jim dávejte. A jeďte!



* Od posledního dílu uběhl měsíc. Sledujete osudy finalistů?

Čtu noviny.



* Je někdo, kdo vás svým chováním zklamal?

Myslet si o nich můžete leccos, ale musíte si uvědomit, že do toho světa vlétli po hlavě. Že je toho na ně najednou moc. Může u nich dojít k úletům a můžou říct věty, které by pak vzali zpátky. Ale zatím nepředvádějí větší výstřelky než zavedení matadoři našeho showbyznysu.



* A co třeba Tomáš Savka? Za účinkování v muzikálu Miss Saigon si údajně řekl půl milionu korun měsíčně.

To je ale naprosto v pořádku! Jen ať to dělá dál! Nejhorší je říct si málo.



* Velmi rychle začala být vidět práce manažerů, že?

Ale manažeři nejsou od toho, aby byli sympatičtí. Co si budeme povídat. Jsou tu proto, aby vydělávali prachy.



* Kdo z finalistů jde správnou cestou?

Těžko říct, jediný Tomáš zatím podepsal smlouvu v muzikálu a já nemůžu nepřipomenout, že jsem mu to mnoho kol dozadu říkal. Tomáši, ty jsi dokonalej muzikálovej zpěvák.



* Ale taky jste dodal, že to nemyslíte jako kompliment.

Pro mě nebyl SuperStar. Pro mě byl SuperStar Sámer, protože má charizma, a Martina Balogová, protože má mimořádný hlas. Při vší úctě k ostatním - včetně vítězek - mi připadali v normálu.



* Když mluvíme o budoucí kariéře, asi nenajdeme větší rozdíl, než jaký vznikl mezi dvěma finalistkami. Šárka je ochotna chodit do estrád, zatímco Aneta říká: Do žádné mě nedostanete!

To je taky v pořádku, obě vycítily, jak je veřejnost vnímá. Je-li to v souladu s jejich vkusem, tím lépe. Pokud se Anetě do estrád nechce, byla by blázen, kdyby tam chodila. Estráda sama o sobě není špatná, špatný je jen výkon umělce v ní. Pokud se nechá vmanipulovat do dementní scénky, je to jeho chyba. Nikdo ho nenutil. Říkám, že Bolek Polívka může jít do jakékoliv estrády a udělá z toho senzační číslo. To třeba o sobě, žel bohu, říct nemůžu.



* Co udělala SuperStar s vámi?

Doufám, že nic. To by bylo špatné, kdyby nějaká televizní show změnila člověku na stará kolena život.



* No právě, na stará kolena. Sám jste se teď, po padesátce, stal díky soutěži superstar.

Ale no tak. To nevím. Spíš na mě dopadl odlesk jejich slávy. Ten hvězdný prach.



* Nebuďte skromný. Mám známou, která má vaši fotografii schovanou v mobilním telefonu. Za poplatek ji nabízel přímo operátor.

To bude nějaká úchylka... Ale je pravda, že když teď někde hrajeme se Žlutým psem, autogramiády jsou o moc delší. Nedávno jsem dal po koncertě aspoň pět set podpisů.



* A těch článků v novinách. Podle archivu se vaše jméno objevilo od ledna ve více než tisíci článcích. Loni - bez SuperStar - to za stejnou dobu bylo desetkrát méně.

Kdyby jen to. Týdně to byly stovky rozhovorů s lidma na ulici. Jedna věc je, když řeknou: "Jé, dobrý den. To je Hejma." Ale oni se opravdu často chtěli bavit, naléhali: "Prosím vás, tenhle tam musí zůstat. Tahle už tam nemá co dělat."

* Váš kolega Ondřej Soukup vyprávěl, jak se ho na SuperStar vyptával bezdomovec.

S těmi já se dostanu do řeči každý druhý den, když si jdu na Národní třídu pro pizzu. Pánbůh ví, kde se na to dívali.

Sámer se Šárkou tancovali. Na můj zpěv

* Až Nova rozjede druhou sérii SuperStar, šel byste do ní znova? Porota se jinde ve světě příliš nemění.

Jak říkají politici: To je příliš hypotetická otázka, pane redaktore.



* Ale já vám ani na vteřinu neuvěřím, že jste si ji nikdy nepoložil.

Položil, ale vždycky jsem ji rychle zaplašil a začal jsem si broukat písničku: "Náš život je ve hvězdách..." Znáte ji?



* Znám. Ve velkém finále ji musely zpívat obě soutěžící a Aneta o ní prohlásila, že se jí vůbec nelíbí.

To je přesně ona. Už ji mám v palici taky, už mi ji tam rádia dostala. A ona platí. Náš život je ve hvězdách... Nevím, co bude za rok a půl, třeba už z toho všeho budu otrávený. Moje nálada kolem SuperStar se rychle mění. Teď je v pohodě.



* Co budete teď dělat? Víc hrát se Žlutým psem?

Žlutý pes hraje jako vždycky, ale teď pilně zkouš í m s partičkou, která se jmenuje L.L.Jetel. Oslovil jsem pár hudebních legend, lidí, na které jsem sám chodil jako fanoušek. Říkáme, že hrajeme pro cílovou skupinu "ženy v domácnosti". V září bychom měli natočit desku, ale na rozdíl od Žlutého psa se držím autorsky zpátky. Hrajeme coververze i vlastní tvorbu, teď třeba na Malé Skále, v Okoři nebo v Řevnicích.



* L.L.Jetel? Jak jste na takový název přišli?

Nejdřív jsme se jmenovali Los Losos, a dokonce jsme pod tím názvem jednou hráli. Jenže pak jsem si chtěl na internetu přečíst, co se o nás píše, a zjistil jsem, že už taková kapela existuje. Tak jsme si nechali LL a hledali, co by se s tím rýmovalo. Já jsem navrhoval L. L. Prdel, ale to se nikomu nelíbilo.



* Docela mě překvapilo, když jsem si našel rok vzniku Žlutého psa. Hrajete už šestadvacet let.

A to si račte uvědomit, že mi bylo dvacet sedm let. To je sakra hodně. Ještě předtím jsem hrál s Yo Yo Bandem a taky s Ivanem Hlasem. Začínal jsem hodně pozdě, v devatenácti. Správnej rocker hraje minimálně od čtrnácti. Ale já byl nesmělej. Žlutý pes vznikl v dobách, kdy už ostatní končí.



* Dvakrát jsem o vaší muzice mluvil s Šárkou Vaňkovou. Nejdřív říkala, že pro ni nejste žádný zpěvák. Pak přišla na váš koncert a nevěřila. Přiznala, že se spletla.

To byl právě L.L.Jetel. Šárka se Sámerem stáli v první řadě a trsali od začátku do konce. Potěšilo mě, že zůstali do konce, přestože to pro ně muselo být náročné. Ale aspoň osvědčili, že mají vkus. (smích)

Klausovi jsem psal, ať nenosí kraťasy

* Kromě toho, že jste porotce a hudebník, živíte se jako novinář. Moderoval jste Pressklub na Frekvenci 1 a poznal jste spoustu politiků. Koho z nich jste si oblíbil?

Setkával jsem se s nimi jen pracovně. A na tiskovkách je to jako v SuperStar: tam taky my novináři arogantně štěkáme otázky nebo své poznámky. Dobrá věc je s politiky sportovat. Když s někým obejdete golfové hřiště, trochu ho poznáte.



* S kým jste to hřiště obešel?

Golf se hraje hlavně v ODS, ostatní se zatím stydí... Společný zážitek ze sportu sice lidi sbližuje, ale když si novinář někoho oblíbí, je to na zdvižený prst. Ale jedno vím: dneska se na politiky pořád nadává, ale na mě ty pánové a dámy obecně dělají dobrý dojem. V takovém tom normálním styku, když se před pořadem vaří kafe nebo když se po něm dopíjí panák s Milošem Zemanem, to jsou velice zábavní lidé. I ten Vladimír Šidla, o kterém se říká, že je suchar, najednou roztaje, mluví nespisovně a říká věty, kterým je docela rozumět.



* Ale ten zdvižený prst! To je přece ve vašem případě Václav Klaus. On je vaším oblíbencem.

Oblíbenec, já nevím. Je pravda, že ho ze současných politiků znám nejdéle. Ale pozor na obdiv, na milostné vzplanutí jako z dob revoluce, kdy byli politici modly a lidé si je lepili na stěny obývacích pokojů. Václav Klaus drží linii, jeho postoj je, jak říkají někteří, arogantní. Já říkám upřímný. Je to zase jako v porotě SuperStar: říkali nám, že jsme arogantní, a já jsem odpovídal, že jsme upřímní. Klaus některé věci říká o stupeň brutálněji než ostatní. Když mluví se svými spolupracovníky, není to mazání medu, ale docela drsný kartáč. To se mi na něm líbí. Kdyby Česko někdy v televizi hledalo politickou superstar, Klaus by byl senzační porotce.



* Můžu váš vztah nazvat přátelstvím?

My si s Václavem Klausem vykáme. Přátelsky vykáme.



* S kým z politiků si tykáte?

S Mirkem Topolánkem, ten si tyká s každým.



* Znáte se i s paní Livií?

Občas se někde potkáme. Jednou jsme jeli na běžkách po krkonošském hřebeni, ve vichřici. Jestli se tomu dá říkat známost... Ale aby bylo jasno s Klausem: znám ho patnáct let a mimo práci jsme spolu prohodili takových čtyřicet padesát vět. Na pivo spolu nechodíme.



* Padla některá z těch vět poté, co jste jako jediný český novinář udělal rozhovor s Klárou Lohniskou?

Soukromě jsem o tom mluvil s kdekým, ale s Klausem ne. Neviděl jsem k tomu důvod a on se mě na nic neptal.



* O vás je známo, že jste příznivcem ODS.

Co to tady povídáte? Jako že modrá je dobrá, nebo co? K volbám chodím, ale v žádné partaji nejsem.



* Měl jste radost z toho, že padla Špidlova vláda?

Radost ne, jde o příliš vážnou věc. Byl jsem spíš překvapen. Ale já jsem se v důležitých situacích jako prognostik vždy mýlil.



* Třeba kdy? Když byl Klaus zvolen prezidentem?

Přesně. Vzpomínám si, jak jsme jednou v prosinci seděli v mírně dekadentní náladě na večírku po nějaké jeho přednášce, rozdávaly se tam odznaky "Klaus for president" a lidé si je dávali na klopu s různými výrazy ve tváři. Já jsem si ho dal do kapsy - jako že si legraci dělat nebudu, když on byl tehdy politicky tak říkajíc na dně. A ejhle, za pár měsíců byl na Hradě.



* Půl roku jste byl porotce a hodnotil zpěváky. Zkritizujte teď za něco Václava Klause.

To je opravdu, ale opravdu těžký úkol... Ale vždycky se něco najde. Třeba ten golf: on pořád váhá, nechce se mu znovu něco začínat a překonat své ego, ta léta ponížení a nevalných úderů, než se dostaví první úspěchy. A navíc to oblečení! Když byl loni poprvé zkoušet hru v Karlových Varech, oblékli ho do krátkých kalhot. Já jsem hned přes jeho poradce posílal zprávu, že prezident musí hrát v dlouhých kalhotách, že situace je vážná. No a letos tam byl znovu, viděl jsem fotky, a co myslíte, že měl na sobě? Zase ty kraťasy!



* Jak se rocker jako vy stane zpravodajem uznávané světové agentury?

Díky znalosti angličtiny. Musíte umět nejen číst, ale také psát, aby to mělo hlavu a patu. Dělal jsem v 70. a 80. letech simultánního tlumočníka a mým kolegou byl třeba Michael Žantovský. Znal jsem lidi, kteří u nás uměli špičkově anglicky, bylo jich tak pět. I taková to byla doba.



* Komu jste třeba tlumočil?

Od íránského šáha Rezy Pahlavího až po předsedkyni svazu žen Marii Kabrhelovou, vyberte si. Ale já nebyl takový ten doprovodný tlumočník, co sedí mezi politiky. Na to jsem neměl ten správnej image. Seděl jsem v kabinách, kde na nás nebylo vidět. Kolik já jen přeložil týdenních vědeckých konferencí o šlechtění oceli, to bych ani nespočítal.



* Jako novinář možná budete brzy psát o staré známé Aničce Dajédou. Prohlásila, že chce do politiky. Volil byste ji?

Doufám, že k tomu nedojde.



* Ale určitě jste slyšel, co o vás řekla. Že jste při SuperStar nosil košile s motýlky, s kytičkami a vypadal v nich jak...

Teplouš. Jasně, a proč ne? Některé ty košile byly dokonce moje, jiné jsem zas dostal poštou, za což touto cestou upřímně děkuji.



* Máte potřebu svým vzhledem šokovat?

Je to taková z nouze ctnost. Každý vypadá, jak umí, a pokud jde o můj případ, odpovím slovy známé písně Gábiny Osvaldové: Jinak to nebude, jinak to nevidím...



* A co ty vlasy, proboha!

Pozor, tady se nejedná o žádný módní výstřelek! Poprvé mi vlasy kulmovala babička už v roce 1969.

ONDŘEJ HEJMA

Tlumočník z angličtiny, textař, hudebník, novinář. A také předseda poroty v soutěži Česko hledá SuperStar. V roce 1978 založil kapelu Žlutý pes, se kterou v roce 1997 získal Grammy pro skupinu roku. Mezi největší hity patří Sametová, Náruživá či Modrá. Účinkoval v muzikálech Hamlet a Pomáda, text napsal například k písni James Bond, kterou zpívá Karel Gott. Je zpravodajem prestižní americké agentury AP, narodil se 3. února 1951, žije v Řevnicích u Prahy a s manželkou Vladimírou má dvě dospělé děti: syna Jana a dceru Terezu.