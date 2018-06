Hejma bude třídit. Jestli ovšem nezapomene

Na zahájení akce na pražském Smíchově, kam vlastnoručně donesl starý fax, se ovšem nechal veřejně slyšet, že se polepší. "Tenhle fax, který jsem vytřídil, byl první a slibuju, že od teď budu třídit dál. Jestli na to teda nezapomenu." Zapomenout by mohl při hraní s kapelou Žlutý pes, při skládání, nebo při hraní golfu. Má handicap patnáct a ne a ne se prý zlepšit. "Teď se to nějak zaseklo," přiznává.

Tomáš Krejčíř sice odpad poctivě třídí, zato šidí učení divadelního textu francouzské dramatické hry Muž a gentleman, která se bude od 16. října hrát v Rock Café. Nemá totiž pro samé akce a večírky, na kterých je v poslední době vidět, čas. "Nestihl jsem se naučit třicet stran textu. Poprvé jsem se vymluvil na to, že jsem si ho nechal svázat, teď už ale nevím, co režisérovi řeknu. To bude průšvih," mínil herec.

Hejma i Krejčíř byli spolu s herečkami Veronikou Freimannovou a Chantal Poullain členy VIP ASEKOL týmu, který měl za úkol kolemjdoucí informovat o tom, co s vysloužilými spotřebiči dělat. Do soboty 22. září je mohou odevzdat k bezplatnému odvozu a recyklaci. K vidění je tu také stavba sochy Šrotozemšťana, která byla v úterý zahájena.