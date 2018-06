Hejlík a Issa zapózovali pro gay magazín

"Nevidím důvod, proč bych se neměl nechat nafotit pro seriózní gay časopis. Zpívám pro každého, komu se moje hudba líbí. Rozhodně se nevyhraňuji jen vůči heterosexuálům nebo homosexuálům, můj přístup končí v dělení na člověka sympatického nebo nesympatického," řekl Issa.

Hejlík zase tvrdí, že jeho záměrem ve focení pro gay magazín naopak bylo ukázat všem své sympatie, které k homosexuální menšině chová. "Kamarád, který časopis vydává mě požádal, jestli bych se nechal na titulku nafotit, a protože mám mezi gayi spoustu kamarádů i kamarádek, na nabídku jsem kývl," dodal s tím, že pokud by se v Česku točil film podobný oscarové Zkrocené hoře, nabídku na jednu z hlavních rolí by přijal.

A kdyby si mohl zvolit partnera, se kterým by se ve filmu potkal v mileneckém objetí, pak by to byl mimo jiné herec Lumír Olšovský, který se ke své homosexuální orientaci veřejně hlásí. "Určitě by to musel být někdo mně sympatický. Asi bych volil Lumíra Olšovského, protože ten by nemusel tolik hrát. A nebo rozhodně Jirku Mádla."