Hejduk: Chtěl bych být u porodu

Zlata Hejduková

Český útočník Milan Hejduk se po příletu ze Spojených států prohání na ledě v Helsinkách na tréninku hokejové reprezentace. Na Milana Hejduka čekala jeho pohledná choť HEJDUK PŘI FOTBALE. Hokejový kanonýr si zahrál na turnaji hvězd v Novém Městě na Moravě. Zlata Hejduková - manželka Milana Hejduka

Hokejista Milan Hejduk, manžel Zlaty, hraje v americkém Coloradu, kde dal v minulé sezoně nejvíc gólů ze všech hráčů v nejslavnější soutěži světa NHL. Byl nejmladším členem národního týmu, který v roce 1998 získal zlato na olympijských hrách v Naganu. Narodil se 14. února 1976 v Ústí nad Labem.Protože je dobré mít stejně staré děti, budou si spolu hrát. Ale konečná to asi není. Když se narodí dvě holky, budu chtít ještě jeden pokus o kluka.Už se asi nebudu stresovat hokejem, sport nebude tím hlavním. Budu víc v klidu.Mám plán asi tak do pětatřiceti. A nejradši bych hrál pořád v Americe.Když mi nejde, samozřejmě. Hodně pak přemýšlím, co dělám špatně, a manželka to dost odnáší. Potřebuju se vypovídat a někdy jsem asi i zlý.Chodíme hodně do kina, aspoň jednou týdně.Jsou tam krásné pláže, parádní písek. A moře! Šnorchloval jsem.Nagano. To jsem si pořádně naložil.Chodili jsme spolu na gympl v Ústí nad Labem, skoro jsme se neznali. Pak jsme se devět let neviděli a na srazu jsem si s ní začal povídat. Druhý den jsem si k ní domů přišel pro telefonní číslo.Je trpělivá a ctižádostivá, to se mi na ní líbí.Nejlíp asi tenis, pak hraju i golf a fotbal.Určitě hůř než v šortkách. Ale na oblek už jsem si zvykl, musíme v nich i do klubového letadla. Mám jich asi dvanáct.Narodila se 13. dubna 1976. Na gymnáziu v Ústí nad Labem byla s Milanem rok a půl ve stejné třídě, ale on se pak odstěhoval do Pardubic. Studovala ještě obor finance na univerzitě v Ústí. S manželem je v Coloradu už tři roky, loni na podzim si ho vzala a v lednu se jim narodí dvojčata.Nedovedu si představit, že bychom měli dva kluky a oba by byli stejní bordeláři jako Milan.Určitě v Čechách, ale vedeme spory o to, jestli v Pardubicích, nebo v Ústí nad Labem. Milan má v Pardubicích spoustu známých, ale já k tomu městu moc necítím. Myslím, že to ukecám (smích).Je úplně v pohodě, nevidím na něm vztek. Náladu mu to zkazí tak na minutu.To už musí být! Sám od sebe se k žehlení ani k nádobí nehrne. Ale teď pomáhat určitě bude.Dostala jsem od něj krásný klavír. Osm let jsem dřív hrála a teď jsem se k tomu vrátila. Mám i učitele.Je to nádherný stát. Krásné hory a tři sta slunečných dní v roce.Řekl mi: Příští rok se budeme brát. A hotovo. Pak jsem dostala prsten.Když třeba chvíli leží na ledě a nehýbe se. Pořád mu opakuju, ať se nepere. Ať radši ujede pryč.Vůbec nic, na to se radši neptejte (smích).(Manžel zbystří: Dobrá kvízová otázka.) Může jich být padesát? (Manžel: No, to bychom hráli dva roky.) Třicet? Hurá.Když bydlel sám, neuklízel si oblečení. Dával ho na kupu, až se udělala hromada a spadla na zem. Pak to teprve strčil do skříně.