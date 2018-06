Rodinný byznys na Nově: Snídani budou uvádět manželé Hejdovi

„Byl to šéf Snídaně s Novou Martin Novotný, který jednoho dne přišel s tímhle nápadem a zeptal se, jestli bychom do toho šli. Oběma nám ten krok připadal logický. Moderujeme spolu často a jsme zvyklí spolu fungovat i pracovně,“ řekli iDNES.cz manželé Hejdovi, kteří si před televizní kamerou poprvé společně zamoderují ve středu ráno.

Hejdovi nejsou první manželkou dvojicí, která se v roli moderátorů objeví. Ranní show kdysi uváděli Markéta Mayerová a Slávek Boura, kteří se v době působení na Nově vzali. I když dnes spolu nežijí, stále společně vychovávají dceru Agátu.

Hejdovi se případné ponorky nebojí. „Asi je logické, že nás lidé budou přirovnávat právě k Markétě a Slávkovi, ale my to vidíme úplně jinak. Je mnoho manželství, která nevydrží ani rok, i když spolu dotyční nepracují. Žili spolu šťastně mnoho let, pracovně jim to skvěle fungovalo a bůhví jaký byl skutečný důvod jejich rozvodu. My se možné ponorky nebojíme, naopak v tom vidíme spoustu pozitivního,“ dodali.

Snídaně s Novou je vedle Televizních novin nejstarším pořadem Novy. Vysílá ji od svého vzniku v roce 1994. Služebně nejstarším moderátorem Snídaně je Pavel Svoboda, který ji moderuje už přes dvacet let.

