Hejda z VyVolených svlékl kolegyni, v rádiu vysílala nahá

Celé divadlo odstartovala jediná nevinná věta moderátorky Veroniky Nágrové, která chtěla posluchače povzbudit v rámci letní soutěže, v níž se vyhrává dovolená. "Když v této hodině nepadne výhra, příště budu vysílat nahá," pronesla do éteru. Vše bylo myšleno jako vtip, protože věděla, že výhra má podle plánu padnout.

V tu chvíli se ale zrodil v hlavě Míry Hejdy, jinak také programového šéfa stanice, šílený nápad: soutěžní hity, které posluchači museli v rámci soutěže hledat, jednoduše přesunul na jinou hodinu.

"Tohle byla jedinečná výzva, kterou jsem nemohl nechat bez povšimnutí. To bych přeci našim posluchačům nemohl upřít," řekl Hejda, který rovněž moderuje na hudební stanici Óčko a který dřív provázel diváky i třetí řadou VyVolených.

Výsledkem je nahé pondělní odpolední vysílání, kterým Nágrová provázela. Kdo byl v tu chvíli u rádia, mohl litovat, že rádio nemá obraz. Pohotovější jedinci si klikli na stránky rádia a otevřeli si webkameru. Ale ani tady moc nepochodili. Server totiž nevydržel nápor a místo lechtivého pohledu do studia se čtenářům otevřel jen tmavý rámeček.

"Je to krásná recese, kterou přináší živé vysílání. Řeknete nevinou větu, kterou už nemůžete vzít zpět. Pak stačí mít kolem sebe "opravdové kamarády" a rozjede se takový kolotoč," dodala se smíchem moderátorka, která si intimní partie zakryla jen barvou.

Vedení stanice chtělo zajít ještě dál - uspořádat Den otevřených dveří. Tuhle myšlenku ale raději smetli ze stolu. "To už by nás Veronika asi zabila, ale přiznávám, že její výraz v očích stál za to," uzavírá promotion manager rádia Jiří Pěč.