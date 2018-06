Heidi Klumová zase provokuje: polonahá propaguje rock and roll

Kráska z Victoria´s Secret v ní paroduje Toma Cruise ve filmu z 80. let minulého století - Risky Business.

Heidi Klumová v reklamě na Guitar Hero.

Heidi vpluje na scénu v košili a s kytarou na krku. V režisérském střihu reklamy si košilku odloží a pobíhá jen tak ve spodním prádle. Užívá si kytarové sólo a tančí na stole. Nakonec padá na pohovku a nohama kope do vzduchu. V pozadí hraje rocková pecka Boba Segera Old Time Rock And Roll.

Reklama chce přilákat lidi na turné Guitar Hero, které nyní probíhá ve Spojených státech. "Lepší volba neexistuje. Heidi je v tomto případě perfektní," shodli se zástupci společnosti Guitar Hero, která propaguje videohry.



Heidi Klumová v reklamní kampani Got Milk?

Kromě této reklamy se ale snaží máma tří dětí - Leni, Henryho a Johana - propagovat i zdravé věci, jako je pití mléka.



Nafotila proto sérii snímků s podtitulem Got Milk?. Všechny mají jedno společné. Heidi to na nich moc sluší a má sexy bílý knírek na horním rtu.