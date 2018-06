Heidi Klumová vydává knihu vlastních erotických fotek

"Je to velmi smyslné. Fotila jsem s Rankinem asi sedm let a práce s ním byla vždycky zábavná, protože mě pokaždé dokázal zobrazit naprosto odlišně. Vždycky mě donutil z nějakých důvodů svléknout šaty. Klidně jsme dělali nějaký projekt a on se najednou zeptal, proč bychom nemohli nafotit nějaké další věci? A najednou jsem se objevila před objektivem zcela nahá," uvedla podle agentury Famous Klumová při propagační konferenci ke knize.

Pětatřicetiletá modelka momentálně prožívá jedno z nejšťastnějších období. Se svým manželem zpěvákem Sealem totiž očekávají příchod čtvrtého potomka. Klumová má čtyřletou dceru Leni s italským podnikatelem Flaviem Briatorem a se zpěvákem Sealem tříletého syna Henryho Günthera a dvouletého Johana Rileyho.

Přestože bude z pětatřicetileté manželky slavného zpěváka brzy čtyřnásobná matka, stále umí veřejnost šokovat. Nedávno prohlásila, že svá ňadra pojmenovala Hanz a Franz, a následně to roztočila v reklamě na turné Guitar Hero, kde jen ve spodním prádle předvádí hru na kytaru a paroduje Toma Cruise ve filmu z 80. let Risky Business. Klumová jde ale i příkladem - propaguje také zdravé věci, jako je pití mléka. Nechala se proto nafotit do série snímků s podtitulem Got milk? se sexy bílým knírkem od mléka na horním rtu.