Mého o sedmnáct let mladšího partnera řeší hlavně okolí, tvrdí Klumová

Klumová vypadá i ve pětačtyřiceti skoro pořád stejně jako před dvaceti lety, kdy byla ještě andílkem značky Victoria’s Secret.

„Na stárnutí moc nemyslím. Vím, že se to děje mně stejně jako všem ostatním. Ale není to tak, že bych ráno vstala, podívala se do zrcadla a řekla si ’panebože’,“ říká slavná Němka.

„V poslední době mi můj věk připomíná kvůli mému mladšímu partnerovi stále častěji spíše mé okolí,“ naráží topmodelka na články v bulvárních médiích.

S Kaulitzem se Klumová poprvé pochlubila světu v květnu tohoto roku na červeném koberci filmového festivalu v Cannes. Od té chvíle zásobují oba na sociálních sítích fanoušky společnými fotkami.

„Můj přítel je o mnoho let mladší než já a spousta lidí náš vztah jen kvůli tomu stále zpochybňuje,“ říká modelka. „Když o tom tak přemýšlím, je to tak, že náš věkový rozdíl si uvědomuji jen v těchto chvílích,“ tvrdí Klumová.

„Musíte zkrátka žít svůj život a být šťastni a neřešit tolik, co si o vašem životě myslí okolí. Ve výsledku si tím jen zaděláváte na další vrásky,“ směje se modelka.



Slavná Němka je dvakrát rozvedená a má čtyři děti. Tři mladší potomky má se zpěvákem Sealem (55), za něhož byla provdaná v letech 2005 až 2014. Zpěvák adoptoval také nejstarší Leni, kterou Heidi počala s bývalým šéfem stáje F1 Flaviem Briatorem (68).