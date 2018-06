Heidi Klumová si pojistila své dlouhé nohy na 35 milionů korun

Osmatřicetiletá Němka dostane miliony v případě jakéhokoli poškození dolních končetin, nebo kdyby o ně přišla. Jenže ne obě nohy mají stejnou hodnotu. Inspektoři z pojišťovny při prohlížení našli na jedné starou jizvu.

Heidi Klumová v reklamě na džínovou řadu Jordache

"Já jsem si je osobně pojistit nechtěla, ale jeden z mých klientů na tom trval. Byla jsem v Londýně a musela jít na to místo, kde mi nohy prohlédli. Oni se na ně podívali, mám na jedné noze jizvu, jak jsem spadla na sklo, takže tato (levá) noha není tak cenná jako druhá," prozradila modelka.

I když to tak možná nevypadá, ještě loni Klumová o sobě prohlašovala, že má tlustá stehna.

"Všechny si děláme starosti o tytéž partie. Jsou to stehna, zadek, paže a to, jestli nepřekypujeme z kalhot. Je to zvláštní, všem nám dělá starost totéž," řekla Klumová pro Hollywoodlife.com.

Heidi Klumová a Seal - Grammy za rok 2010

Modelka vychovává se zpěvákem Sealem čtyři děti: šestiletou Leni, která je dcerou manažera F1 Flavia Briatoreho, čtyřletého Henryho, čtyřletého Johana a dceru Lou, které budou v říjnu dva roky.