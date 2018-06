Heidi Klumová se zasnoubila

"Zasnoubili jsme se na whistlerském ledovci. Do zdejšího krásného střediska jsme přiletěli 23. prosince vrtulníkem. Byl to skvělý zážitek," uvedla modelka.

Její otec Günther Klum informaci potvrdil magazínu Express s tím, že snoubenci z Whistleru odjeli na pár dní do Mexika. Podle magazínu totiž Seal, jehož dosavadní vrchol kariéry byl v 90. letech, vlastní v této zemi dům.



Jednatřicetiletá topmodelka a o deset let starší černošský zpěvák se začali spolu objevovat na veřejnosti krátce poté, co Heidi přivedla v květnu 2004 na svět svou dceru Leni. Tu má s Italem Flaviem Briatorem, manažerem závodní stále Renault ve Formuli 1. Předtím byla pět let provdána za kadeřníka Rika Pipina.