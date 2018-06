Heidi Klumová se svlékla v přímém přenosu, šaty darovala charitě

Neplánovaný striptýz vypukl podle agentury Korzo ve chvíli, kdy modelku DeGeneresová vyzvala, aby věnovala dar do aukce, jejíž výtěžek půjde na charitu. Těhotná Klumová, která do show přišla v šatech od návrhářky Alice Temperley, odhalujících vzdouvající se bříško, dlouho neváhala. Ve chvíli, kdy se jí DeGeneresová zeptala, co by darovala charitě, kterou DeGeneresová svým pořadem podporuje, manželka Seala okamžitě nabídla právě bílé šaty na ramínka, které měla na sobě. DeGeneresová proto krásnou blondýnku na místě požádala, aby šaty svlékla, čemuž se Klumová nebránila a poté, co přes výstřih zkontrolovala své prádlo, okamžitě začala stahovat ramínka.

Diváci se však nakonec nemohli pokochat její krásnou postavou, protože v poslední chvíli DeGeneresová modelku zastavila a nechala na pódium přinést paraván, za kterým se nakonec Klumová s pomocí asistenta svlékla. Celou scénku provázela smyslná hudba a Klumová se za paravánem pokoušela o sexy pózy a vzdušné polibky. Před publikum nakonec vyběhla v bílém froté županu, o němž prohlásila, že je pohodlnější než šaty. Ty jsou nyní k dostání v aukci na eBay.com.

V rozhovoru se nakonec dostalo i na modelčino těhotenství. Klumová má čtyřletou dceru Leni s italským podnikatelem Flaviem Briatorem a se zpěvákem Sealem tříletého syna Henryho Günthera a dvouletého Johana Rileyho a již dříve se nechala slyšet, že by do budoucna chtěla víc dětí. Nyní však tvrdí, že čtvrté dítě bude možná poslední.

"Necháváme tomu volný průběh. Vždycky jsme se podívali kolem stolu a řekli jsme si, že ještě jedno navíc by bylo hezké. A vždycky jsme si říkali, že to jedno už bude stačit. Ale myslím, že teď je to opravdu poprvé, kdy cítím, že to stačí," usmívala se Klumová a prozradila, že i když pohlaví očekávaného potomka zatím nezná, určitě si ho nechá sdělit.