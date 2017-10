Klumová potvrdila rozchod s mladým milencem. Důvodem jsou zřejmě drogy

Začátkem září během slavného Burning Man Festivalu v americké Nevadě byl Vito kvůli drogám dokonce zatčen. Podle magazínu Bunte by následně propuštěn na kauci 5000 dolarů a nyní čeká na soud. Ten by měl proběhnout 17. října a mladému kunsthistorikovi hrozí za držení drog až pět let vězení.

Zda byly drogy příčinou či následkem rozchodu, není jasné. Modelka k celé záležitosti podala jen stručné vyjádření. „Věřím, že je důležité, abych si teď dala pauzu a vše vyhodnotila,“ řekla magazínu People.



Slavná Němka je dvakrát rozvedená a má čtyři děti, třináctiletou Leni, jedenáctiletého Henryho, desetiletého Johana a sedmiletou Lou. Tři mladší potomky má se zpěvákem Sealem. Ten adoptoval také nejstarší Leni, kterou Heidi počala s Flaviem Briatorem.