Heidi Klumová: První rande se Sealem? Hříšné a nemravné

O tom, co přesně se na prvním rande mezi Heidi a Sealem odehrálo, lze spekulovat. Ale vzhledem k tomu, že jde o nepublikovatelný materiál, je jisté, že o slovech to moc nebylo.

"Šli jsme někam na velmi hezké místo na večeři, bylo to velmi dobré, ale nemůžu vám říct přímo, co jsme dělali. Bylo by to příliš nemravné a vy byste to nemohli odvysílat. Bylo by to vyplněno samým píp, píp, píp, píp, píp. Ale bylo to velmi dobré první rande!" vyprávěla Heidi s šibalským úsměvem do kamery televizního zpravodajství FoxNews.

Loni ale Klumová otevřeně v jednom rozhovoru přiznala, na co ji černošský zpěvák ulovil.

"Potkala jsem ho v hotelové hale v New Yorku a on tam přišel právě z posilovny a seděl si tam a já jsem jen řekla: Jejda. Měl na sobě cyklistické kalhoty a šlo toho vidět docela hodně – celá výbava!" vzpomínala topmodelka.