Heidi Klumová porodila holčičku. Jmenuje se Lou Samuelová

Modelka Heidi Klumová vychovává se zpěvákem Sealem tři děti. První dceři Helen Leni jsou čtyři roky a jejím biologickým otcem je bývalý přítel Klumové Flavio Briatore. Zpěvák Seal si Leni adoptoval hned po svatbě. Se svou ženou Heidi pak zplodili dnes tříletého syna Henryho Günthera a o rok později dalšího syna Johana Rileyho. V pátek do rodiny přibyla holčička Lou.

Klumová se rozhodla, že po čtyřech letech šťastného manželství je na čase vzdát se svého dívčího jména a přijala příjmení svého muže, jehož občanské jméno zní Seal Henry Olusegun Kwassi Olumide Adeola Samuel. Nově se tak modelka jmenuje Heidi Samuelová a stejné příjmení ponese i dcera Lou.

Heidi a Seal se brali po dvou letech známosti 10. května 2005 a svůj manželský slib obnovili letos v květnu.

Čtyřnásobná matka umí veřejnost šokovat. Nedávno vydala knihu svých erotických fotek a neváhala se svléknout ani v těhotenství. Kromě toho, že se těhotná nechala fotografovat zakrytá pouze čokoládovým sirupem, svlékla se i v televizní show, aby své šaty mohla věnovat charitě. čtěte také Heidi Klumová se svlékla v přímém přenosu

Čtvrté dítě bude zřejmě pro zpěváka a modelku poslední. "Necháváme tomu volný průběh. Vždycky jsme se podívali kolem stolu a řekli jsme si, že ještě jedno navíc by bylo hezké. A vždycky jsme si říkali, že to jedno už bude stačit. Ale myslím, že teď je to opravdu poprvé, kdy cítím, že to stačí," prohlásila Klumová ještě před porodem.