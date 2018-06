Heidi Klumová porodila chlapečka

Ceny Emmy se předávají již tento víkend 18. září a německá rodačka je nominována jako výkonná producentka za televizní reality show Project Runway.

V ní se utkalo dvanáct amatérský návrhářů, kteří soutěžili o peníze na založení vlastní módní značky.

Klumová je za Seala provdaná od 10. května a jde o jejich první společné dítě.

Jednatřicetiletá topmodelka a o deset let starší zpěvák se dali dohromady krátce poté, co Heidi přivedla v květnu 2004 na svět svou dceru Leni. Tu má s Italem Flaviem Briatorem, manažerem závodní stáje Renault ve Formuli 1. Předtím byla pět let provdána za kadeřníka Rika Pipina.