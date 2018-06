Klumová: Nikdy jsem nebyla na plastice, ale zeptejte se mě za 25 let

"Zeptejte se mě znovu, až mi bude 65. Ale jsem hrdá na to, že můžu říct, že v dnešní době jsem si nic nenechala udělat. Každý má svůj názor na to, co je hezké, a mně se to prostě nelíbí. Zvlášť, když to vidím na velmi mladých dívkách. Znám holky o polovinu mladší něž jsem já, které si to nechaly udělat," řekla modelka pro magazín Allure.

Klumová se k modelingu dostala před dvaceti lety, když z 25 tisíc uchazeček vyhrála soutěž Modelka roku 1992. Přesto ji ale častokrát na castingu odmítli.

"Byla jsem příliš vyvinutá a trochu malá. Trápilo mě to. V haute couture opravdu nevidíte dívky s velkými prsy a já jsem vždycky chtěla být hlavně modelkou," zavzpomínala Klumová na své začátky.

Modelka se po sedmi letech rozvádí s manželem Sealem. Roky společného života se zpěvákem však nelituje.

"Nic bych neměnila. Nelituji ničeho, co se stalo. Věci prostě dopadly tak, jak dopadly. Ale někdy musíte jít od sebe, abyste na to přišli," dodala Klumová.