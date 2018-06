Heidi Klumová nepřestává řešit postavu ani po čtyřech dětech

"Všechny si děláme starosti o tytéž partie. Jsou to stehna, zadek, paže a to, jestli nepřekypujeme z kalhot. Je to zvláštní, všem nám dělá starosti totéž," řekla modelka serveru Hollywoodlife.com.

Heidi Klumová, původem z Německa, vychovává se zpěvákem Sealem čtyři děti: šestiletou dceru Leni, která je dítětem Flavia Briatoreho, manažera Formule 1, čtyřletého Henryho, tříletého Johana a sedmiměsíční dceru Lou.

Modelka Heidi Klumová se zpěvákem Sealem na televizních cenách Emmy 2007 Heidi Klumová na přehlídce Victoria's Secret

S dětmi prý ráda vyrábí dárečky a různá přáníčka. Na Den otců také něco chystá. "Nejspíš budeme dělat něco zábavného, třeba malovat nebo vyrobíme plakát. Většinou se pouštíme do něčeho tvořivého."

V posledních letech se Klumová pustila do navrhování šatů. Má teď dvě kolekce oblečení pro těhotné: Loved a Lavish for A Pea in the Pod. Říká, že jí jde především o to, přesvědčit ženy, že i v těhotenství mohou vypadat pěkně.

"Když otěhotníte, nemělo by se to najednou změnit. Neměla byste si na sebe obléct stan a zabalit to," dodala v rozhovoru modelka.